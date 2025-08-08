Chính trị Cư Jút cần phấn đấu trở thành lá cờ đầu ở khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng Chiều 8/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Cư Jút.

Buổi làm việc để nắm bắt tình hình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung định hướng nội dung cần thảo luận, làm rõ tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Cư Jút

Các đồng chí: Trần Văn Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng tham dự.

Các đồng chí trong đoàn công tác của Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc

Xã Cư Jút được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tâm Thắng, Trúc Sơn, Cư K’nia và thị trấn Ea T’ling. Toàn xã có 50 đơn vị cấp thôn với trên 48.880 người.

Sau thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo quy định, phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; đồng thời, ban hành quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, chỉ đạo thành lập các cơ quan chuyên môn của UBND xã.

Bí thư Đảng ủy xã Cư Jút Nghiêm Hồng Quang báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy

Xã hiện có 128 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác được chú trọng ngay từ đầu.

Việc vận hành mô hình đơn vị hành chính hai cấp cơ bản thông suốt, ổn định. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, không bị gián đoạn.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong việc phấn đấu đưa địa phương vươn mình phát triển.

Chủ tịch UBND xã Cư Jút Ngô Quốc Phong báo cáo một số nội dung liên quan đến tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân

Ngay sau Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền; chương trình rèn luyện, công tác hoạt động, quy chế, chương trình hành động và một số văn bản liên quan theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cư Jút Nguyễn Kim Đức trao đổi nội dung liên quan đến tổ chức MTTQ và các tổ chức thành viên

Tuy nhiên, xã hiện gặp một số khó khăn do các văn bản hướng dẫn phân cấp thẩm quyền chưa kịp thời; nhiều quy định mới ban hành trong thời gian ngắn dẫn đến lúng túng khi tiếp cận, hướng dẫn người dân. Một bộ phận cán bộ xã còn hạn chế trong tiếp cận công việc. Một số thủ tục liên thông chưa có quy chế phối hợp cụ thể...

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Jút nêu lên một số khó khăn khi vận hành bộ máy mới

Tại buổi làm việc, xã Cư Jút kiến nghị Tỉnh ủy sớm ban hành các quy định về công tác cán bộ theo quy định; chỉ đạo thống nhất việc xử lý, gửi, nhận văn bản trên môi trường điện tử. UBND tỉnh sớm chỉ đạo bố trí kinh phí để thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho các trường hợp đã có quyết định phê duyệt nghỉ theo Nghị định số 178; có cơ chế phân bổ, hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và một số tuyến, công trình giao thông trọng điểm; nâng cấp, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ, trang thiết bị đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung nhấn mạnh, về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Cư Jút cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đa số cán bộ tuổi đời còn trẻ, phổ biến dưới 40 tuổi, trình độ bao quát tất cả các ngành, lĩnh vực cốt lõi.

Một trong những yêu cầu của Trung ương là không để chảy máu chất xám, không để người giỏi, người tài rời khỏi hệ thống. Do đó, cán bộ, công chức cấp xã cần quyết tâm, trách nhiệm, nỗ lực học hỏi để tiếp tục làm việc, cống hiến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, Cư Jút là xã trung tâm, đảng viên đông, dân số đông, kinh tế phát triển, cơ sở vật chất đầy đủ, đội ngũ cán bộ chất lượng tốt, địa phương. Do đó, địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận rõ những hạn chế, “điểm nghẽn” về phát triển kinh tế - xã hội để khắc phục.

Đối với chỉ tiêu tỷ lệ giảm nghèo nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã cần nghiên cứu, xem xét lại cho phù hợp với dự kiến của tỉnh; đồng thời phải quyết tâm, quyết liệt hơn trong thực hiện, xem đây là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

“ Là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi, xã Cư Jút cần tận dụng, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phấn đấu trở thành lá cờ đầu ở khu vực phía Tây của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Cư Jút cần rà soát, có giải pháp cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đặc biệt, xã cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đề ra trong nhiệm kỳ tới bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung” để mang lại hiệu quả cao nhất.

Địa phương cần tập trung vào 4 trụ cột, đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, giai đoạn chuyển tiếp, nhiệm vụ nhiều, có những nhiệm vụ mới chưa có tiền lệ dẫn đến cán bộ, công chức còn bỡ ngỡ, chưa quen. Chưa kể, hành lang pháp lý, quy định, phương tiện, hệ thống kết nối chưa trơn tru phần nào cũng ảnh hưởng đến việc vận hành bộ máy. Do đó, rút kinh nghiệm sau 1 tháng vận hành, xã cần động viên, khích lệ cán bộ, công chức đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, địa phương cần rà soát lại bộ máy, con người từng phòng, ban để tiếp tục sắp xếp hợp lý, phát huy sở trường, đúng vai thuộc bài.