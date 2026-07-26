Thời sự Cử tri Lâm Đồng nô nức đi bầu tổ trưởng dân phố, trưởng thôn nhiệm kỳ mới Ngày 26/7, hàng trăm ngàn cử tri đại diện các hộ gia đình trên toàn tỉnh Lâm Đồng tham gia bầu tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cử tri đại diện các hộ gia đình tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt biểu quyết bầu tổ trưởng tổ dân phố sáng 26/7

Đây là đợt bầu cử đầu tiên ở cấp thôn, tổ dân phố kể từ khi Lâm Đồng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo nền tảng để các địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Không khí dân chủ từ đô thị đến nông thôn

Từ sáng sớm 26/7, tại các nhà văn hóa, hội trường khu phố, điểm sinh hoạt cộng đồng ở nhiều xã, phường trên địa bàn Lâm Đồng, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền bầu cử của mình. Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự nhưng cũng rất phấn khởi khi đây là đợt bầu cử có ý nghĩa đặc biệt sau quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Đông đảo cử tri tại hàng chục điểm bầu cử tại các phường khu vực Đà Lạt đồng loạt tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố trong ngày 26/7

Các cử tri trao đổi, thảo luận công khai về ứng cử viên tổ trưởng tổ dân phố trước khi tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín

Theo ghi nhận tại khu vực Đà Lạt, công tác chuẩn bị được các địa phương hoàn tất từ nhiều ngày trước. Danh sách cử tri, phiếu bầu, hòm phiếu, cơ sở vật chất và lực lượng phục vụ được bố trí đầy đủ để việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định.

Cử tri tổ dân phố Hải Thượng, phường Cam Ly - Đà Lạt bầu tổ trưởng tổ dân phố bằng hình thức bỏ phiếu kín

Nhiều cử tri cho biết, lần bầu cử này không chỉ nhằm lựa chọn người đại diện khu dân cư mà còn đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố trong bối cảnh địa bàn được mở rộng sau sáp nhập.

Ông Mạc Thanh Nguyên, người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt phát biểu sau trúng cử

Người dân mong muốn những người được tín nhiệm sẽ thực sự là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách mới đến từng hộ gia đình.

Theo ghi nhận, số cử tri đại diện các hộ gia đình khu vực Đà Lạt đi bầu tổ trưởng tổ dân phố bảo đảm số lượng, quy trình bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định

Tại phường Lâm Viên, một trong những địa phương có quy mô sắp xếp tổ dân phố lớn nhất tỉnh, cuộc bầu cử diễn ra đồng loạt tại 17 tổ dân phố.

Cử tri phường Cam Ly - Đà Lạt bỏ phiếu kín bầu tổ trưởng tổ dân phố

Đây cũng là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ giảm số lượng tổ dân phố sau sáp nhập, từ 49 tổ còn 17 tổ, giảm hơn 65%. Hàng ngàn cử tri đại diện cho 12.541 hộ gia đình đã đến các điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa, trường học và hội trường trên địa bàn.

Một cán bộ hưu trí được người nhà hỗ trợ đến nơi bỏ phiếu thực hiện quyền cử tri tại một điểm bỏ phiếu tại phường Phú Thủy

UBND phường đã thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm bầu cử; đồng thời vận động người dân tham gia đầy đủ nhằm bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm điều hành hoạt động tại khu dân cư. Đến trưa cùng ngày, việc bỏ phiếu cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

Các cử tri háo hức đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại điểm bầu cử tổ dân phố 4, phường Phú Thủy

Tới trưa cùng ngày, xã Đam Rông 1 đã hoàn thành công tác bầu trưởng thôn tại 9/9 thôn, với các đồng chí trúng cử

Không chỉ khu vực đô thị, tại các địa phương vùng nông thôn, miền núi, không khí bầu cử cũng diễn ra sôi nổi. Tại xã Đam Rông 1, toàn bộ 9 thôn đồng loạt tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn nhiệm kỳ mới với hơn 10 điểm bỏ phiếu.

Đây là kỳ bầu cử trưởng thôn đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị thôn

Lãnh đạo địa phương đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng ở cơ sở, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân trong việc lựa chọn người đại diện cộng đồng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để điều hành các hoạt động ở khu dân cư.

Cử tri xã Sơn Mỹ bỏ phiếu bầu trưởng thôn Hiệp Hòa

Theo quy định, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn là những người trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý địa bàn, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh, trật tự và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh ở cơ sở. Vì vậy, việc lựa chọn những người có năng lực, trách nhiệm và uy tín để đảm nhiệm các vị trí này luôn nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cử tri.

Kiện toàn bộ máy sau sáp nhập

Ở khu vực phía Đông, từ sáng sớm, các điểm bỏ phiếu tại phường Phú Thủy, xã Sơn Mỹ, xã Hàm Thuận Bắc đã ghi nhận đông đảo cử tri đến tham gia bầu cử trong không khí phấn khởi, sôi nổi.

Ban Thư ký kiểm tra hòm phiếu trước khi cử tri thực hiện bỏ phiếu ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc

Tại tổ dân phố 4, phường Phú Thủy - tổ dân phố được hình thành sau khi sáp nhập khu phố 6 và khu phố 7, nhiều lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và người dân đã có mặt từ sớm để dự lễ chào cờ, nghe phổ biến quy chế bầu cử và giám sát việc niêm phong hòm phiếu trước khi bỏ phiếu.

Các cử tri xã Hàm Thuận Bắc đang nghe quy chế bầu cử

Đây cũng là tổ dân phố có quy mô dân cư lớn nhất phường với hơn 1.600 hộ dân. Cuộc bầu cử có sự tham dự của nhiều cán bộ, nguyên lãnh đạo địa phương, góp phần tạo không khí trang trọng và dân chủ. Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy cho biết: “Phường tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, tuyên truyền bằng xe loa lưu động trên toàn địa bàn, ưu tiên các khu dân cư để thông tin đến đông đảo người dân. Đồng thời, đăng các nội dung bầu cử trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử phường để mọi người dân nắm rõ quyền, nghĩa vụ công dân, hiểu đầy đủ ý nghĩa cuộc bầu cử. Thông qua đó, đông đảo người dân trên địa bàn phường đã lần lượt tham gia bầu cử và hoàn thành vào trưa 26/7".

Tại xã Sơn Mỹ, 7 điểm bầu cử đồng loạt khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút. Đây là kỳ bầu trưởng thôn đầu tiên sau khi địa phương sắp xếp lại đơn vị hành chính, giảm từ 16 thôn xuống còn 7 thôn.

Thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ là địa phương có đông đồng bào dân tộc Chăm

Trong khi đó, tại xã Hàm Thuận Bắc, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã có hơn 7.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 6 thôn. Nhiều người dân gác lại công việc đồng áng để đến nhà văn hóa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo ghi nhận, các điểm bỏ phiếu đều được tổ chức theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện sự tín nhiệm đối với người đại diện khu dân cư mà còn gửi gắm kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Cử tri bon Đắk Blao, xã Kiến Đức kỳ vọng trưởng bon phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xây dựng bon ngày càng phát triển

Ở khu vực phía Tây Lâm Đồng, các phường Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và xã Kiến Đức cũng đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, trưởng bon, tổ trưởng tổ dân phố trong hai ngày 25 và 26/7.

Cử tri tổ dân phố 1, phường Nam Gia Nghĩa dự lễ khai mạc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố



Danh sách cử tri được niêm yết công khai; hòm phiếu, tài liệu và các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Tại nhiều điểm bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với công tác xây dựng chính quyền cơ sở.

“ Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh hiện có 1.376 thôn, tổ dân phố. Đợt bầu cử lần này? địa phương sẽ bầu đủ 1.376 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 và theo kế hoạch phải hoàn thành trong tháng 7/2026. Ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Trước đó Sở Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương tổ chức bầu cử đúng quy định của pháp luật; đồng thời khảo sát tình hình tại các xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là những địa bàn có yếu tố đặc thù.

Các cử tri là lão thành cách mạng phường Phú Thủy thực hiện nghi thức chào cờ trước khi bỏ phiếu

Việc giới thiệu nhân sự được yêu cầu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; ưu tiên lựa chọn những người có uy tín, năng lực, tinh thần trách nhiệm, đặc biệt khuyến khích giới thiệu các đảng viên gương mẫu tham gia ứng cử để nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

Xã Hàm Thuận Bắc là địa phương có đông đồng bào người Chăm

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu và công bố kết quả, các địa phương sẽ tiến hành thủ tục công nhận kết quả bầu cử theo quy định để những người trúng cử chính thức nhận nhiệm vụ, sớm phát huy vai trò nòng cốt ở khu dân cư, đồng hành cùng chính quyền trong quản lý địa bàn, phát huy sức mạnh tự quản của cộng đồng.