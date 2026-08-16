Cục diện Ngoại hạng Anh trước mùa giải mới: Dấu ấn Xabi Alonso và nỗi lo hàng thủ Liverpool Loạt trận giao hữu hè hé lộ những điểm sáng chiến thuật từ Chelsea và dàn sao trẻ, đồng thời đặt ra thử thách lớn về lực lượng cho Liverpool và Man City.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-27 chuẩn bị khởi tranh trong bối cảnh đầy biến động với sự xuất hiện của 9 tân HLV trưởng. Dù kết quả đá giao hữu không phản ánh hoàn toàn năng lực thực sự, loạt trận thử nghiệm tiền mùa giải vẫn cung cấp những dữ liệu chiến thuật và chỉ dấu nhân sự vô cùng giá trị.

Những điểm sáng chiến thuật và màn bứt phá của dàn sao trẻ

Giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải ghi nhận bước tiến vượt bậc của nhiều nhân tố trẻ. Tiền vệ Max Dowman của Arsenal trở thành tâm điểm chú ý khi ghi 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 4-1 trước Girona. Dù khả năng tranh suất đá chính tại giải quốc nội vẫn còn là bài toán mở, tài năng trẻ này đã chứng minh tiềm năng phát triển lớn dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta.

Dowman đã gây ấn tượng trong hè này. Ảnh: Getty.

Tại Liverpool, Rio Ngumoha ghi dấu ấn bằng bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng trước Wrexham trên đất Mỹ. Trong khi đó, tiền đạo 17 tuổi Brian Madjo của Aston Villa có màn trình diễn bùng nổ sau khi nhận cấp phép thi đấu từ FIFA, ghi tổng cộng 4 bàn thắng trong loạt giao hữu và là người xé lưới PSG tại trận Siêu cúp châu Âu.

Ở nhóm cầu thủ duy trì phong độ, Igor Jesus thể hiện sự lột xác trong màu áo Nottingham Forest với 4 bàn thắng liên tiếp. Bên cạnh đó, tiền vệ Antoine Semenyo của Man City cho thấy tầm ảnh hưởng lớn ngay sau khi trở về từ World Cup cùng tuyển Ghana, thực hiện 5 đường kiến tạo chỉ qua 3 trận giao hữu.

Xabi Alonso và bước đệm hoàn hảo tại Chelsea

Tiếp quản chiếc ghế nóng từ tháng 5, HLV Xabi Alonso trải qua giai đoạn chuẩn bị thuận lợi nhờ sở hữu lực lượng ít bị ảnh hưởng bởi World Cup. Những nhân tố nòng cốt như Joao Pedro, Cole Palmer và Estevao duy trì nền tảng thể lực sung mãn.

Alonso có khởi đầu thuận lợi ở Chelsea. Ảnh: Getty.

Đáng chú ý, tiền đạo Joao Pedro thi đấu thăng hoa với 5 pha lập công, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Western Sydney Wanderers. Phong độ cao của các nhân tố chủ chốt giúp Chelsea định hình bộ khung chiến thuật mượt mà trước khi bước vào chiến dịch mới.

Bài toán nan giải của Liverpool và nỗi lo chấn thương

Trái ngược với sự ổn định của Chelsea, HLV Andoni Iraola đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự Liverpool. Hai hậu vệ Conor Bradley và Joe Gomez đồng loạt dính chấn thương, trong khi tân binh Jeremy Jacquet chưa sẵn sàng thi đấu. Đội chủ sân Anfield phải bổ sung gấp Ronald Araujo theo hợp đồng mượn từ Barcelona để chữa cháy.

Việc hệ thống phòng ngự phải phụ thuộc vào Virgil van Dijk ở tuổi 35 – người đã thi đấu hơn 6.000 phút ở mùa giải trước – ẩn chứa nhiều rủi ro về mặt thể lực. Bên cạnh đó, nhiều câu lạc bộ khác cũng hứng chịu tổn thất lớn: Bournemouth mất Junior Kroupi trong 4 tháng do chấn thương bàn chân, còn Aston Villa chịu đòn đau khi Amadou Onana gặp chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Áp lực đè nặng lên Enzo Maresca và bài toán thể lực tại Man City

Thay thế Pep Guardiola tại Man City, HLV Enzo Maresca chịu áp lực nặng nề trong việc duy trì vị thế của đội bóng. Khó khăn gia tăng khi các trụ cột như Erling Haaland, Rodri hay Jeremy Doku tập trung muộn sau kỳ World Cup kéo dài, khiến thời gian rèn luyện lắp ghép đội hình bị thu hẹp đáng kể.

Ngoài ra, vấn đề phong độ của Jack Grealish và James Maddison cũng tạo ra nỗi lo lớn. Grealish vắng mặt trong chuyến du đấu châu Á của Man City và phải tập riêng để phục hồi, trong khi Maddison chưa thể ra sân phút nào cho Tottenham do chấn thương hông. Những yếu tố này dự báo một khởi đầu đầy thách thức cho các ứng viên vô địch.