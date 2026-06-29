Cúi đầu tại Mexico: Park Hang-seo xin lỗi sau khi Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026 Trưởng đoàn Park Hang-seo gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại vòng bảng World Cup 2026, trong khi HLV Hong Myung-bo chính thức tuyên bố từ chức.

Hành trình của những "Chiến binh Taegeuk" tại World Cup 2026 đã khép lại trong nỗi thất vọng cùng cực. Tối 28/6, tại trung tâm huấn luyện ở Zapopan (Mexico), một bầu không khí u ám bao trùm buổi họp báo của đội tuyển Hàn Quốc. Tại đây, ông Park Hang-seo, trong vai trò Trưởng đoàn, đã đại diện cho toàn đội thực hiện nghi thức cúi đầu xin lỗi trước truyền thông và người hâm mộ nước nhà.

HLV Park Hang-seo xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc.

Nỗi đau tại bảng A và sự bất lực của hàng công

Đội tuyển Hàn Quốc bước vào giải đấu với kỳ vọng lớn lao, nhưng những gì họ để lại chỉ là sự tiếc nuối. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo, đội bóng xứ kim chi đã có khởi đầu đầy hứa hẹn bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech. Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ đã xảy ra ở hai lượt trận kế tiếp.

Hàn Quốc liên tiếp nhận thất bại với cùng tỷ số 0-1 trước chủ nhà Mexico và Nam Phi. Việc không thể ghi bàn trong 180 phút quyết định đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống tấn công và khả năng xuyên phá trước các đối thủ chơi lùi sâu. Với vỏn vẹn 3 điểm, Hàn Quốc chỉ xếp thứ ba bảng A, không đủ điều kiện để đi tiếp với tư cách là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển Hàn Quốc gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Lời xin lỗi và cuộc cải tổ từ thượng tầng

Phát biểu trong nghẹn ngào, ông Park Hang-seo thừa nhận trách nhiệm: "Với tư cách Trưởng đoàn, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì không thể mang lại kết quả như mong đợi. Các cầu thủ và ban huấn luyện đã nỗ lực hết mình, nhưng chúng tôi đã không thể đền đáp sự cổ vũ của người hâm mộ bằng một thành tích xứng đáng".

Bên cạnh lời xin lỗi, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cần một cuộc đại tu thực sự. Theo ông, thất bại này không chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn trên sân cỏ mà còn là hệ quả của những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị và quản lý. Chỉ khi dám nhìn thẳng vào sự thật, bóng đá Hàn Quốc mới có thể tìm lại vị thế vốn có.

Sự ra đi của Hong Myung-bo và bóng ma quá khứ

Ngay sau những chia sẻ của ông Park, HLV Hong Myung-bo cũng đã chính thức tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ đầy sóng gió. Áp lực từ dư luận Hàn Quốc là vô cùng khủng khiếp. Trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh đội tuyển bị ném trứng tại sân bay sau khi bị loại ở World Cup 2018 bất ngờ bị đào lại, như một lời cảnh báo về sự phẫn nộ của người hâm mộ quê nhà.

Thất bại tại World Cup 2026 một lần nữa chứng minh rằng không có công thức cố định nào cho vinh quang. Như tác giả Chris Evans đã viết trong cuốn How to Win the World Cup, chiến thắng là sự tổng hòa của chiến thuật, ngôi sao và cả những khoảnh khắc may mắn. Với Hàn Quốc lúc này, điều họ cần nhất không phải là một phép màu, mà là một lộ trình thay đổi căn cơ để không lặp lại những giọt nước mắt tại Mexico.