Cụm công nghiệp Tam An 50ha tại TP. Đồng Nai chính thức được hồi sinh sau 10 năm treo UBND TP. Đồng Nai vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tam An tại xã An Phước với quy mô 50,9 ha. Dự án được tối ưu hóa quỹ đất nhà xưởng lên hơn 74%, tập trung thu hút công nghiệp công nghệ cao.

Sau hơn một thập kỷ rơi vào tình trạng chậm triển khai, Cụm công nghiệp (CCN) Tam An tại xã An Phước, TP. Đồng Nai đã chính thức được "khơi thông" pháp lý. Quyết định điều chỉnh quy hoạch mới nhất từ UBND TP. Đồng Nai không chỉ giải quyết các tồn đọng về thủ tục mà còn thay đổi định hướng phát triển để phù hợp với bối cảnh hạ tầng hiện đại của khu vực.

Gỡ nút thắt pháp lý và cập nhật cơ cấu sử dụng đất

Dự án CCN Tam An được chấp thuận chủ trương từ hơn 10 năm trước với quy mô khoảng 50,9 ha, do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Lâm làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, quá trình thực thi gặp nhiều trở ngại do thay đổi quy hoạch hành chính và các vướng mắc về thủ tục giao đất, dẫn đến tình trạng mặt bằng nham nhở, chậm tiến độ trong thời gian dài.

Quyết định số 1510/QĐ-UBND vừa được ban hành đã thay đổi cục diện dự án. Văn bản này cập nhật tên đơn vị hành chính mới, điều chỉnh ranh giới theo trích lục bản đồ địa chính năm 2025 và tối ưu hóa cơ cấu sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024. Đây là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án "treo" lâu năm tại địa phương.

Cụm công nghiệp Tam An được cập nhật quy hoạch phù hợp với Luật Đất đai 2024.

Chi tiết các phân khu sau điều chỉnh

Cơ cấu sử dụng đất mới tập trung tối đa nguồn lực cho sản xuất và dịch vụ kho bãi. Theo quy hoạch điều chỉnh, tổng diện tích đất nhà máy, nhà kho và dịch vụ chiếm tới 74,53% (khoảng 379.740,8 m²). Phần diện tích còn lại được phân bổ cho hệ thống cây xanh, mặt nước (10,18%) và hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe (12,38%).

Việc điều chỉnh được thực hiện cụ thể qua các đợt giao đất:

Đợt 1 (328.351,4 m²): Đất nhà máy, nhà kho tăng mạnh lên 241.781,2 m².

Đất nhà máy, nhà kho tăng mạnh lên 241.781,2 m². Đợt 2 (119.607,6 m²): Bổ sung thêm 4.410,3 m² đất dịch vụ - hành chính.

Bổ sung thêm 4.410,3 m² đất dịch vụ - hành chính. Phần đất thuê (24.830,9 m²): Ưu tiên cho hạ tầng kỹ thuật và các dải cây xanh cách ly.

Cơ cấu đất nhà máy và nhà kho dịch vụ được nâng lên mức hơn 74% tổng diện tích.

Chuyển dịch sang mô hình công nghiệp công nghệ cao

Điểm đáng chú ý trong lần tái khởi động này là sự thay đổi về tính chất dự án. Thay vì các ngành sản xuất truyền thống, CCN Tam An hiện định hướng thu hút các lĩnh vực kỹ thuật cao, công nghiệp sạch, ít thâm dụng lao động và tiết kiệm tài nguyên nước. Các ngành nghề ưu tiên bao gồm: điện tử, chế tạo ô tô, dịch vụ logistics và cho thuê nhà xưởng hiện đại.

Định hướng này hoàn toàn khớp với chiến lược phát triển của TP. Đồng Nai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với tổng vốn đầu tư khoảng 492 tỷ đồng, dự án kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp của miền Nam.

Lợi thế từ hạ tầng giao thông trọng điểm

Vị trí của CCN Tam An tại xã An Phước được đánh giá là "tọa độ vàng" khi nằm gần các trục giao thông huyết mạch:

Kết nối trực tiếp với 2 tuyến đường cao tốc trọng điểm vùng kinh tế phía Nam.

Tiếp cận nhanh chóng sân bay quốc tế Long Thành.

Gần hệ thống cảng biển lớn như Phước An, Cái Mép - Thị Vải.

Lợi thế này giúp giảm thiểu đáng kể chi phí logistics cho các doanh nghiệp thứ cấp khi đầu tư vào cụm công nghiệp.

Đồng Nai đang đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm.

Động thái quyết liệt từ chính quyền địa phương

Việc hồi sinh CCN Tam An nằm trong lộ trình rà soát và tháo gỡ khó khăn cho 63 cụm công nghiệp trên toàn TP. Đồng Nai. Hiện tại, tỉnh đã có 17 cụm đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trung bình 63%. Chính quyền địa phương đang thực hiện chiến dịch "lọc" dòng vốn FDI, ưu tiên các dự án xanh và kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ để tối ưu hóa nguồn lực đất đai.

Chủ đầu tư là Công ty Trường Lâm đã được yêu cầu hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất và cam kết triển khai hạ tầng đúng lộ trình. Việc giám sát sẽ được thực hiện chặt chẽ bởi Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã An Phước để đảm bảo không tái diễn tình trạng dự án treo.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch và tiến độ dự án có thể được điều chỉnh theo các quyết định mới nhất của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và năng lực thực tế của chủ đầu tư trước khi tiến hành các giao dịch thứ cấp.