Thời sự Cụm thi đua số 2 tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 Chiều 26/8, tại xã Đức Trọng, Cụm thi đua số 2 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND của 14 đơn vị thành viên trong Cụm, gồm các xã: Đơn Dương, Lạc Dương, Ka Đô, Quảng Lập, D’ran, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Tà Hine, Tà Năng, Ninh Gia, Bảo Thuận, Sơn Điền và Gia Hiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2026, các địa phương trong Cụm đã chủ động ổn định bộ máy tổ chức ngay sau đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, gắn liền với cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các dự án trọng điểm.

Công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, hướng về cơ sở khi kịp thời biểu dương, khen thưởng 235 tập thể và 921 cá nhân có thành tích xuất sắc; công nhận danh hiệu thi đua cho hơn 100 tập thể và 950 cá nhân. Ngoài ra, đã thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng hơn 30 tập thể, 50 cá nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Những tháng còn lại của năm 2026, các địa phương trong Cụm tiếp tục đẩy tiếp tục hưởng ứng, tổ chức phát động mạnh mẽ, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động. Mặt khác, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng phong phú, đa dạng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, tập trung tổ chức các phong trào thi đua trên các lĩnh vực trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại…