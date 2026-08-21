Quốc phòng - An ninh Cụm xã đầu tiên hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 Trong 2 ngày 20 và 21/8, các xã Di Linh, Hòa Ninh, Gia Hiệp và Phường 2 Bảo Lộc đã hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đây là cụm địa phương đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng hoàn thành diễn tập trong năm nay.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo dõi giai đoạn 1 chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng của các khung tập tại điểm cầu trung tâm

Dự và theo dõi diễn tập có đồng chí K’Mak, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo diễn tập.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập

Để chuẩn bị cho diễn tập, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong cụm đã quán triệt, triển khai nghiêm các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức luyện tập, hiệp đồng lực lượng và chuẩn bị cơ sở vật chất theo đúng kế hoạch.

Hoạt động của các khung tập được truyền về khu vực trung tâm



Điểm mới trong diễn tập năm nay là tổ chức theo cụm, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương trong cụm tổ chức khung diễn tập riêng tại từng địa bàn, đồng thời kết nối hình ảnh, dữ liệu về khu vực trung tâm. Qua đó, Ban Chỉ đạo và chỉ huy diễn tập có thể theo dõi, nắm tình hình tại các địa bàn, kịp thời chỉ đạo, điều hành và xử trí các tình huống.

Nội dung thực binh A2 tại thôn 3, xã Gia Hiệp, các lực lượng thực hành xử trí tình huống tụ tập đông người, gây rối, bạo loạn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thực binh A2

Để bảo đảm thông tin phục vụ diễn tập, các địa phương đã phối hợp với các đơn vị viễn thông xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc; hiệp đồng với ngành điện bảo đảm nguồn điện chính thức và dự phòng. Quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập cũng đặt ra yêu cầu cao về sự phối hợp, hiệp đồng giữa các địa phương, lực lượng, góp phần nâng cao khả năng xử trí tình huống ngay từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà lực lượng tham gia thực binh A2

Trong nội dung thực binh A2 tại thôn 3, xã Gia Hiệp, các lực lượng thực hành xử trí tình huống tụ tập đông người, gây rối, bạo loạn. Tình huống được xây dựng gắn với thực tiễn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, xử trí tình huống của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn.

Xử trí tình huống tác chiến phòng thủ tại hầm sa bàn thuộc khu vực căn cứ chiến đấu

Nội dung thực binh đề mục “Trung đội dân quân cơ động chiến đấu tập kích địch tạm dừng ở địa hình rừng núi” được Trung đội dân quân cơ động xã Di Linh đã thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu; tổ chức chỉ huy thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, hành động thuần thục, kết hợp tốt giữa kỹ thuật và chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng hướng dẫn, chỉ đạo các nội dung diễn tập ngay tại hầm sa bàn trung tâm

Kết thúc diễn tập, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí ghi nhận các địa phương đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức diễn tập đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, yêu cầu các địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng và năng lực chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Diễn tập thực binh đề mục “Trung đội dân quân cơ động chiến đấu tập kích địch tạm dừng ở địa hình rừng núi”



Lực lượng tham gia thực binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị