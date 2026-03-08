Quốc phòng - An ninh Cùng chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994A trên thao trường đêm Màn đêm buông, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì trên thao trường của Trung đoàn Bộ binh 994A, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài huấn luyện. Dưới những chớp sáng mô phỏng hỏa lực, những người lính trẻ vai đẫm mồ hôi, băng mình trên hầm hào. Những buổi huấn luyện như vậy tôi luyện bản lĩnh của người lính, sẵn sàng chiến đấu.

Một góc thao trường huấn luyện đêm ở Trung đoàn Bộ binh 994A

Thao trường đẫm mồ hôi

Là người trực tiếp chỉ huy các buổi huấn luyện đêm, Thượng úy Lý Văn Khoản cho biết, công tác chuẩn bị cho huấn luyện đêm phải được tiến hành kỹ lưỡng hơn nhiều so với ban ngày. Từ việc khảo sát thao trường, bố trí trận địa, hệ thống công sự, kiểm tra vũ khí, trang bị đến vật chất bảo đảm đều được rà soát chặt chẽ nhằm hạn chế thấp nhất những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng huấn luyện. Không chỉ chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trước mỗi buổi huấn luyện, cán bộ trực tiếp chỉ huy còn dành thời gian gặp gỡ, trao đổi, động viên chiến sĩ, giúp bộ đội ổn định tâm lý, xác định tốt quyết tâm trước khi bước vào thực hiện những nội dung khó, cường độ cao trong điều kiện ban đêm.

Đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên, nơi thời tiết diễn biến thất thường, ban đêm thường xuất hiện mưa bất chợt, sương dày và nhiệt độ giảm sâu nên việc huấn luyện đêm ở Trung đoàn Bộ binh 994A gặp không ít khó khăn. Sau mỗi cơn mưa, mặt đất trên thao trường trở nên trơn trượt, nhiều đoạn hầm hào lầy nhão. Nhưng điều đó không làm giảm khí thế huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10. Mỗi vũng bùn, mỗi đoạn hào trơn sau mưa lại trở thành một “thao trường thật” để người lính rèn bản lĩnh.

Tiếng còi báo động vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Chỉ trong ít phút, những ánh đèn pin tín hiệu nhanh chóng vụt tắt. Từ các công sự, từng tổ, từng tiểu đội lặng lẽ cơ động theo đúng đội hình đã được hiệp đồng. Dưới ánh chớp của hệ thống mô phỏng hỏa lực, những người lính nhanh chóng lợi dụng địa hình, bám sát giao thông hào, bờ đất để tiếp cận mục tiêu. Tiếng khẩu lệnh dứt khoát của người chỉ huy vang lên giữa màn đêm, hòa cùng tiếng súng, tiếng nổ mô phỏng tạo nên bầu không khí căng thẳng như một trận đánh thực sự. Giữa màn sương dày đặc của đêm Tây Nguyên, mọi động tác chiến thuật đều được thực hiện chính xác. Dù nền đất trơn trượt sau mưa, các chiến sĩ vẫn cơ động linh hoạt, giữ vững đội hình, làm chủ hệ thống hầm hào, công sự. Trong tiết trời se lạnh, vai áo của cả cán bộ và chiến sĩ đều ướt đẫm mồ hôi sau gần hai giờ vận động liên tục với cường độ cao.

Chiến sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ bước vào huấn luyện

Kết thúc bài huấn luyện, thao trường dần trở lại yên tĩnh. Các chiến sĩ nhanh chóng tập hợp đội hình, chăm chú lắng nghe người chỉ huy phân tích từng động tác, từng tình huống vừa thực hiện. Ngay trên thao trường, từng hạn chế nhỏ đều được chỉ ra, hướng dẫn khắc phục và sửa ngay tại chỗ. Việc rút kinh nghiệm kịp thời giúp bộ đội ghi nhớ sâu hơn, hình thành phản xạ chính xác và nâng cao khả năng xử trí các tình huống trong điều kiện tác chiến ban đêm.

Binh nhất Bàn Văn Sinh, chiến sĩ Tiểu đội 4 chia sẻ: “Trước khi huấn luyện ban đêm, chúng tôi đã được luyện tập thành thạo các nội dung vào ban ngày. Tuy nhiên, những buổi đầu vẫn gặp nhiều khó khăn vì tầm nhìn hạn chế, việc xác định phương hướng và mục tiêu không hề dễ dàng. Qua từng buổi huấn luyện, chúng tôi dần hình thành phản xạ, biết quan sát bằng ánh sáng, tiếng động và tín hiệu của người chỉ huy. Giờ đây, chỉ cần nghe khẩu lệnh hoặc nhìn tín hiệu là mỗi người đều xác định được nhiệm vụ của mình và phối hợp nhịp nhàng với đồng đội”.

Huấn luyện sát thực tế

Huấn luyện ban đêm là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Được biết, năm 2026, Trung đoàn Bộ binh 994A duy trì huấn luyện đêm đều đặn hai buổi mỗi tuần. Trung tá Tô Nam Khánh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 994A cho biết: “Huấn luyện ban đêm chiếm khoảng 25 - 30% thời lượng các nội dung chiến thuật. Riêng các khoa mục bắn súng, sử dụng súng hỏa lực, ném lựu đạn, vượt vật cản... đều được bố trí thời lượng phù hợp để bộ đội hình thành phản xạ, nâng cao khả năng xử trí tình huống trong điều kiện tầm nhìn hạn chế”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị ngay từ đầu. Cán bộ được phân công phụ trách từng nội dung, chịu trách nhiệm thống nhất phương pháp tổ chức, điều hành huấn luyện; đồng thời phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống thao trường, bãi tập và các trang thiết bị phục vụ huấn luyện ban đêm. Nổi bật, Trung đoàn đã đưa vào sử dụng hệ thống đèn chỉ huy huấn luyện chiến thuật ban đêm kết hợp với thiết bị âm thanh mô phỏng hỏa lực. Các tình huống chiến đấu được tái hiện sinh động, tạo môi trường huấn luyện sát thực tế, giúp bộ đội rèn luyện khả năng quan sát, xác định mục tiêu, hiệp đồng và xử trí tình huống trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện

Huấn luyện ban đêm luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao hơn so với ban ngày. Vì vậy, trước mỗi buổi huấn luyện, đơn vị đều tổ chức kiểm tra kỹ công tác chuẩn bị, từ thao trường, công sự, hệ thống chiếu sáng, vật chất huấn luyện đến vũ khí, trang bị. Đội ngũ cán bộ các cấp được bồi dưỡng thống nhất về nội dung, phương pháp tổ chức, bảo đảm mỗi khoa mục đều diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy trình và tuyệt đối an toàn.

Lực lượng “quân xanh” được tổ chức sát với các phương án chiến đấu giả định, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng mô phỏng hỏa lực đối phương nhằm tạo áp lực như trong thực tế. Qua đó, bộ đội từng bước nâng cao khả năng hiệp đồng, giữ vững đội hình, bình tĩnh xử trí các tình huống phát sinh, hình thành bản lĩnh chiến đấu vững vàng trong điều kiện tác chiến ban đêm.