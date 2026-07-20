Đời sống Củng cố “tuyến phòng thủ” y tế vùng biên Lâm Đồng Việc nâng cấp các trạm y tế khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng được kỳ vọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo tuyến phòng thủ vững chắc trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân khu vực tuyến đầu Tổ quốc.

Trạm Y tế xã Quảng Trực được đầu tư, xây dựng từ năm 2016

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Trạm Y tế xã Quảng Trực được đầu tư xây dựng vào năm 2016 từ nguồn vốn của chương trình Ổn định dân cư biên giới. Trong thời gian qua, cơ sở y tế này đã thực hiện hiệu quả việc khám, chữa bệnh ban đầu, tư vấn phòng bệnh, tiêm chủng và cấp phát thuốc kịp thời cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, sau 10 năm, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trạm Y tế xã Quảng Trực vẫn còn hạn chế, một số thiết bị đã lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Một số trường hợp bệnh hoặc cấp cứu chỉ sơ cứu ban đầu, sau đó phải chuyển tới Trung tâm Y tế khu vực Tuy Đức hoặc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, làm ảnh hưởng đến thời gian cấp cứu và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Theo bác sĩ Lang Minh Tính, nhiệm vụ chính của Trạm Y tế xã Quảng Trực vẫn là dự phòng

Bác sĩ Lang Minh Tính, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Quảng Trực cho biết, sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, đơn vị có 12 cán bộ, viên chức. Đến nay, trung bình mỗi tháng, trạm tiếp nhận khoảng 300 - 350 lượt người đến khám bệnh, trong đó 100% bệnh nhân khám, điều trị bằng bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, cũng theo bác sĩ Tính, nhiệm vụ chính của đơn vị vẫn là dự phòng, chỉ một số ca bệnh thông thường được chẩn đoán, xử lý nhanh tại trạm. Các ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để trường hợp xấu xảy ra.

Việc đầu tư, nâng cấp trạm y tế sẽ giúp người dân yên tâm tới khám, điều trị, giảm chi phí và bảo đảm an toàn cho người bệnh

Bác sĩ Tính cho biết thêm, nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao và việc di chuyển đến bệnh viện, trung tâm y tế ở trung tâm các huyện cũ đều từ 30 - 50 km. Vì vậy, nếu được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đặc biệt về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực y tế, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân sẽ được nâng cao hơn.

“Khi trạm y tế được đầu tư, nâng cấp, người dân sẽ yên tâm tới khám, điều trị, giúp giảm chi phí và bảo đảm an toàn. Điều này cũng góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới”, bác sĩ Tính nói.

Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số y tế

Trước đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã tiến hành khảo sát các trạm y tế khu vực biên giới. Qua khảo sát cho thấy, cơ sở hạ tầng của các trạm y tế vùng biên đang xuống cấp nghiêm trọng, thiếu các phòng chức năng chuyên môn, trang thiết bị quá cũ kỹ, hư hỏng.

Các trạm vẫn đang thiếu nhiều thiết bị chẩn đoán thiết yếu và cơ bản như: máy siêu âm, máy điện tim, máy xét nghiệm, máy phun khử khuẩn. Thực trạng này khiến trạm y tế không đủ điều kiện triển khai các kỹ thuật hiện đại hoặc làm nơi tiếp nhận, cách ly khi có dịch bệnh, đe dọa an toàn y tế cho cả vùng.

Người cao tuổi đến kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế xã Thuận An

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao năng lực của trạm y tế khu vực biên giới, nhất là chuyển đổi số y tế cơ sở, tỉnh Lâm Đồng đề xuất xây mới một số trạm y tế khu vực biên giới đất liền và biển.

Tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Y tế đầu tư cho 6 trạm y tế xã biên giới với tổng nhu cầu dự kiến 71 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến trạm y tế các xã Quảng Trực, Thuận Hạnh, Tuy Đức sẽ được đầu tư 15 tỷ đồng/trạm; Trạm Y tế xã Đắk Wil 16 tỷ đồng, Trạm Y tế xã Thuận An 6 tỷ đồng, Trạm Y tế Đặc khu Phú Quý 4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, bên cạnh đầu tư các thiết bị chẩn đoán hiện đại và thiết bị cấp cứu, phòng dịch, các trạm y tế sẽ được trang bị máy móc, thiết bị chuyên dụng để triển khai hệ thống y tế số và hồ sơ sức khỏe điện tử.

Lâm Đồng đề xuất 6 tỷ đồng để nâng cấp Trạm Y tế xã Thuận An

Bác sĩ Võ Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Thuận An kỳ vọng, việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng số sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho y tế cơ sở, giúp người dân vùng biên được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng ngay tại địa phương.