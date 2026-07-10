Nông nghiệp - Nông thôn Cùng làm, cùng phát triển Liên kết sản xuất đang trở thành xu hướng của nông dân xã Phú Sơn Lâm Hà khi ngày càng nhiều hộ mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, cùng tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn và từng bước hình thành nền tảng phát triển kinh tế tập thể.

Mô hình liên kết sản xuất giúp các thành viên HTX từng bước nâng cao giá trị nông sản

Liên kết trên vùng nguyên liệu

Những ngày này, tại khu xưởng của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Liên Kết, xã Phú Sơn Lâm Hà lại tất bật chuẩn bị cho một vụ chế biến mới. Những mẻ cà phê được thu hái quả chín, sơ chế theo quy trình thống nhất không còn là việc riêng của từng hộ mà là kết quả của sự liên kết giữa các thành viên trong HTX.

Thành lập năm 2021 với 9 thành viên, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Liên Kết hiện liên kết vùng nguyên liệu khoảng 60 ha cà phê robusta. Bên cạnh tổ chức sản xuất theo quy trình thống nhất, HTX còn đầu tư chế biến sau thu hoạch, phát triển các dòng cà phê chất lượng cao và từng bước kết nối với thị trường xuất khẩu. Thay vì sản xuất riêng lẻ, các thành viên cùng thống nhất quy trình chăm sóc, thu hoạch và chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tạo đầu ra ổn định và gia tăng giá trị hạt cà phê.

Liên kết sản xuất đang tạo điều kiện để nhiều hộ nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ

Theo bà Nguyễn Thị Lương, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Liên Kết, thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, đầu tư chế biến sâu và hoàn thiện hồ sơ để đăng ký các sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Việc đăng ký OCOP sẽ là bước tiếp theo để nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện mở rộng liên kết với các hộ nông dân trong vùng nguyên liệu.

Đồng hành cùng nông dân

Từ các mô hình liên kết sản xuất cụ thể, có thể thấy xu hướng phát triển kinh tế tập thể đang dần phát triển trên địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà. Để những mô hình như vậy hình thành và phát triển, Hội Nông dân xã tập trung hỗ trợ hội viên thông qua đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, kết nối nguồn vốn và xây dựng các mô hình liên kết theo ngành hàng. Thời gian qua, hội phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho 90 hội viên; tổ chức hàng chục buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật với hơn 1.741 lượt hội viên tham gia; đồng thời thành lập mới một tổ hội nghề nghiệp trồng mắc ca, hỗ trợ hộ nông dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP.

Song song đó, các nguồn vốn tín dụng tiếp tục được kết nối để tạo điều kiện cho hội viên đầu tư sản xuất. Hội Nông dân quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 18,68 tỷ đồng cho 358 hộ vay; phối hợp quản lý 10 tổ vay vốn của Agribank với tổng dư nợ hơn 22,64 tỷ đồng cho 152 hộ; đồng thời hỗ trợ 4 hộ vay 155 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Các mô hình kinh tế tập thể góp phần hình thành chuỗi giá trị nông sản ở xã Phú Sơn Lâm Hà

Việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật và xây dựng các mô hình liên kết đã tạo điều kiện để nhiều hộ mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất. Hiện, toàn xã có 1.653 hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó 827 hộ được công nhận; nhiều hội viên tham gia các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Theo bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà, phát triển kinh tế tập thể sẽ tiếp tục là một trong những hướng đi trọng tâm của địa phương trong tái cơ cấu nông nghiệp. Trên nền tảng các mô hình HTX, tổ hợp tác và tổ hội nghề nghiệp, địa phương sẽ đẩy mạnh xây dựng sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, qua đó, nâng cao giá trị nông sản và tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.