Thông tin Cùng tầm giá 1.5 triệu: Chọn bàn phím cơ Aula hay Logitech để "làm ngon, chiến tốt"? Bàn phím cơ Aula và Logitech đều là những cái tên quen thuộc trong phân khúc khoảng 1.5 triệu đồng. Tuy nhiên mỗi thương hiệu lại có định hướng phát triển riêng. Nếu đang bạn phân vân giữa hai lựa chọn này, hãy xem qua bài viết sau đây để tìm ra được thương hiệu bàn phím phù hợp cho riêng mình.

So sánh Aula và Logitech trong tầm giá 1.5 triệu

Ở cùng phân khúc giá khoảng 1.5 triệu đồng, cả bàn phím cơ Logitech và Aula đều sở hữu nhiều mẫu bàn phím cơ đáng chú ý. Tuy nhiên, mỗi thương hiệu lại có những thế mạnh riêng về thiết kế, tính năng cũng như trải nghiệm sử dụng thực tế.

Thiết kế, trải nghiệm gõ và tính năng

Về thiết kế, bàn phím cơ Aula có phong cách hiện đại, nổi bật với hệ thống đèn RGB đa dạng, nhiều layout như 75%, 80% hay full-size và màu sắc trẻ trung. Không ít mẫu còn được trang bị hot-swap, keycap PBT hoặc kết nối đa chế độ. Logitech có ngoại hình tối giản, chất lượng hoàn thiện tốt, phù hợp với cả môi trường làm việc lẫn gaming.

Aula có thiết kế ấn tượng

Về trải nghiệm gõ, Aula mang lại nhiều lựa chọn switch với cảm giác nhấn linh hoạt, phù hợp cho người thích tùy biến hoặc mới làm quen với bàn phím cơ. Logitech lại tạo ấn tượng nhờ độ ổn định của switch, keycap hoàn thiện tốt và phần mềm GHUB.

Hiệu năng chơi game và làm việc

Đối với chơi game, bàn phím cơ Aula ghi điểm nhờ tốc độ phản hồi nhanh, hỗ trợ anti-ghosting và N-key rollover trên nhiều mẫu sản phẩm. Từ đó đáp ứng tốt các tựa game FPS, MOBA hay MMORPG. Ngoài ra, việc tích hợp nhiều tính năng như hot-swap hay RGB cũng giúp game thủ dễ dàng cá nhân hóa góc máy theo sở thích.

Ở chiều ngược lại, bàn phím cơ Logitech mang đến trải nghiệm cân bằng hơn giữa chơi game và làm việc. Nếu thường xuyên soạn thảo văn bản, lập trình hoặc làm việc nhiều giờ liên tục, Logitech sẽ tạo cảm giác thoải mái và ổn định hơn trong quá trình sử dụng.

Bàn phím Aula và Logitech trong phân khúc 1.5 triệu

Nếu đang phân vân giữa Aula và Logitech, bạn nên cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ nhìn vào mức giá. Trong phân khúc khoảng 1.5 triệu đồng có hai sản phẩm nổi bật là Aula F108 và Logitech G413 SE TKL.

Bàn phím cơ không dây Aula F108

Bàn phím cơ Aula F108 sở hữu layout full-size 108 phím, phù hợp với người dùng thường xuyên nhập liệu, làm việc văn phòng hoặc chơi game. Thiết kế phối màu đen, xám và vàng tạo điểm nhấn hiện đại, LED RGB giúp góc máy nổi bật hơn.

Bàn phím cơ không dây Aula F108

Aula F108 còn được trang bị kết nối có dây ổn định, mang đến tốc độ phản hồi nhanh và trải nghiệm gõ chính xác. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở hữu một bàn phím cơ nhiều tính năng với mức giá dễ tiếp cận.

Bàn phím cơ Logitech G413 SE TKL

Bàn phím cơ Logitech G413 SE TKL phiên bản Brown Switch White LED sử dụng thiết kế 87 phím. Giúp tối ưu không gian bàn làm việc và tạo thêm diện tích di chuột khi chơi game. Kiểu dáng tối giản cùng hệ thống đèn LED trắng mang đến vẻ ngoài tinh tế, phù hợp với cả môi trường làm việc lẫn góc gaming.

Sản phẩm được trang bị Brown Switch cho cảm giác gõ cân bằng giữa độ phản hồi và sự êm ái, thích hợp để vừa soạn thảo văn bản vừa chơi game. Kết hợp với chất lượng hoàn thiện đặc trưng của Logitech,đây là lựa chọn phù hợp sử dụng lâu dài.

Địa điểm mua bàn phím cơ Aula và Logitech ở đâu uy tín?

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Mua bàn phím tại CellphoneS

Nhìn chung, cả bàn phím cơ Aula và bàn phím Logitech đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc khoảng 1.5 triệu đồng. Hãy xác định rõ mục đích sử dụng và ngân sách để lựa chọn mẫu bàn phím phù hợp. Từ đó mang lại cho bạn trải nghiệm làm việc hiệu quả cũng như chơi game mượt mà trong thời gian dài.