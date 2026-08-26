Cuộc đại thanh lý 400 triệu Bảng và bài toán nan giải tìm người thay Rodri tại Man City Sau khi chia tay Rodri và thu về gần 400 triệu Bảng, HLV Enzo Maresca đối mặt thách thức lớn trong việc tái thiết tuyến giữa Manchester City trước mùa bóng mới.

Trong buổi họp báo trước trận mở màn mùa giải gặp Bournemouth, Enzo Maresca nhận được câu hỏi trực diện về cách khỏa lấp khoảng trống mà Rodri để lại. Lời đáp của chiến lược gia người Ý rất ngắn gọn: "Cố gắng tìm kiếm một Rodri mới". Câu trả lời này phản ánh trọn vẹn mức độ phức tạp trong dự án tái thiết mà Manchester City đang thực hiện ở kỷ nguyên hậu Pep Guardiola.

Maresca vẫn chưa có cho mình một đội hình ưng ý. Ảnh: Getty.

Biến động lực lượng và nguồn thu kỷ lục 400 triệu Bảng

Bức tranh nhân sự tại sân Etihad biến chuyển nhanh chóng chỉ sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Community Shield. Đội bóng nửa xanh thành Manchester đã hoàn tất thương vụ để Rodri – chủ nhân Quả bóng vàng World Cup – gia nhập Barcelona với mức phí có thể đạt 65,3 triệu Bảng.

Sự ra đi của tiền vệ người Tây Ban Nha mở đầu cho hàng loạt thay đổi nhân sự. Tijjani Reijnders chuyển tới Al Qadsiah với giá 51 triệu Bảng, trong khi Nico Gonzalez được liên hệ với Newcastle, còn bộ đôi Savinho cùng Omar Marmoush đứng trước khả năng cập bến Tottenham Hotspur.

Về mặt tài chính, Man City cho thấy khả năng thanh lọc đội hình hiệu quả khi thu về gần 400 triệu Bảng. Đáng chú ý, họ thu hơn 75 triệu Bảng từ Savinho và 51 triệu Bảng từ Reijnders – những cầu thủ chưa tạo được dấu ấn quá lớn ở mùa giải trước. Maresca khẳng định quan điểm nhất quán của ban lãnh đạo là sẵn sàng chia tay những nhân tố không còn trọn vẹn tâm huyết gắn bó.

Man City đang loay hoay tìm phương án thay thế Rodri - người đã gia nhập Barca. Ảnh: Getty.

Rào cản mua sắm và áp lực 'thuế nhà giàu'

Mặc dù đã chi 116 triệu Bảng để chiêu mộ Elliot Anderson với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ, công tác bổ sung các mắt xích quan trọng khác của Man City vẫn gặp nhiều trở ngại. Thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille đang tiến triển tích cực, song mục tiêu Enzo Fernandez vẫn chưa có bước đột phá.

Bên cạnh đó, lập trường cứng rắn từ Crystal Palace trong thương vụ Adam Wharton cùng phương án dự phòng mạo hiểm mang tên Allan Elias (22 tuổi, Palmeiras) cho thấy khó khăn của Man City trong việc tìm kiếm tiền vệ đẳng cấp. Việc nắm giữ ngân sách khổng lồ sau các đợt bán người khiến The Citizens rơi vào thế bị ép giá trên bàn đàm phán do các đối tác đều áp dụng mức phí thặng dư.

Sự thích nghi với bộ máy quản trị mới

Cùng với thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, thượng tầng Man City cũng bước sang trang mới khi Giám đốc thể thao Hugo Viana tiếp quản vị trí từ Txiki Begiristain. Maresca ví sự chuyển giao này như việc các diễn viên phải làm quen với một phong cách chỉ đạo mới sau một thập kỷ gắn bó với một đạo diễn duy nhất.

HLV Maresca cho rằng áp lực hiện tại là điều tất yếu, tương tự giai đoạn chia tay những huyền thoại như David Silva, Sergio Aguero hay Fernandinho. Dù vậy, khi thời gian trên thị trường chuyển nhượng đang cạn dần, đội chủ sân Etihad cần những quyết định dứt khoát để duy trì tính cạnh tranh và vị thế thống trị dài hạn.