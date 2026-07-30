Cuộc đua hiệu số với Indonesia: Tuyển Việt Nam phải tránh vết xe đổ năm 2020 Thắng đậm Timor Leste 7-0 chưa đủ an toàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần tích lũy tối đa bàn thắng trước Singapore để chiếm ưu thế trong cuộc đua vị trí đầu bảng A.

Màn hủy diệt Timor Leste 7-0 giúp đội tuyển Việt Nam tạm chiếm ưu thế tại bảng A ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, câu trả lời đanh thép bằng chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Campuchia đã phát đi tín hiệu cảnh báo, buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải bước vào một ván cờ hiệu số đầy tính toán.

Tuyển Việt Nam sẽ phải đo hiệu số với những đối thủ như Indonesia hay Singapore.

Indonesia và diện mạo hoàn toàn mới

Cuộc đua giành ngôi đầu bảng A hiện không thuần túy là bài toán tích lũy điểm số mà còn là thử thách tâm lý lớn. Đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman đã không còn chơi dựa trên tinh thần nhiệt huyết đơn thuần hay tư tưởng cầu hòa 0-0.

Với 12 cầu thủ gốc gác nước ngoài trong đội hình, tiêu biểu là tiền vệ Thom Haye, đội bóng xứ vạn đảo đã lột xác thành một tập thể mang phong cách châu Âu. Lối chơi tấn công tốc độ cùng khả năng pressing dồn dập khiến họ trở thành đối trọng cực kỳ đáng gờm tại giải đấu năm nay.

Tránh vết xe đổ từ bài học AFF Cup 2020

Chuyến làm khách dự kiến đầy sóng gió tại Pakansari vào ngày 3/8 được coi là trận "chung kết" bảng A. Dù vậy, mối nguy không chỉ nằm ở cuộc đối đầu trực tiếp này mà còn ở khả năng chắt chiu bàn thắng trước các đối thủ còn lại.

Nhìn lại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam dù duy trì thành tích bất bại và hòa Indonesia nhưng vẫn phải xếp nhì bảng do kém chỉ số phụ. Sự thiếu bùng nổ trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Lào đã đẩy Việt Nam vào thế phải đụng độ Thái Lan ngay từ vòng bán kết, dẫn đến thất bại cay đắng.

Singapore sẽ là đối thủ đáng gờm với Việt Nam.

Tối ưu hiệu số trước màn đại chiến

Để không lặp lại sai lầm quá khứ, nhiệm vụ của nhà cầm quân 49 tuổi Kim Sang-sik cùng các học trò là không được phép chủ quan trước Singapore hay Campuchia. Mọi bàn thắng ghi được lúc này đều mang giá trị then chốt, tạo ra vốn hiệu số an toàn nhằm nắm quyền tự quyết cho tấm vé vào knock-out với vị thế đầu bảng.

Với lợi thế sân nhà trong cuộc tiếp đón Singapore vào ngày 31/7, "Những chiến binh Sao Vàng" hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm cùng một tỷ số đậm. Sự tập trung và tính hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ là chìa khóa để tuyển Việt Nam chủ động trên hành trình chinh phục danh hiệu.