Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026: Messi chiếm ưu thế trước Mbappe nhờ chỉ số phụ Dù cùng sở hữu 8 pha lập công, Lionel Messi đã chính thức vượt Kylian Mbappe để dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup 2026 nhờ sự vượt trội ở thông số kiến tạo trước thềm trận chung kết.

World Cup 2026 đang tiến tới những chương cuối cùng đầy kịch tính với hai trận đấu then chốt: màn so tài giữa ĐT Anh và ĐT Pháp ở trận tranh hạng Ba, cùng trận chung kết trong mơ giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha. Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, cuộc đua tới danh hiệu "Vua phá lưới" (Golden Boot) cũng đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các ngôi sao hàng đầu bỗng dưng im tiếng ở thời điểm quan trọng nhất.

Sự im lặng của những họng súng hạng nặng

Vòng bán kết World Cup 2026 đã khép lại mà không có bất kỳ sự bứt phá nào từ các ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng. Cả bốn cái tên đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane và Jude Bellingham đều trải qua 90 phút thi đấu đầy bế tắc và không thể rung lưới đối phương.

Mbappe và Messi cùng tịt ngòi nhưng siêu sao người Argentina vẫn vượt lên

Hiện tại, Lionel Messi và Kylian Mbappe vẫn đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với cùng 8 bàn thắng. Xếp ngay sau là Erling Haaland với 7 pha lập công, tuy nhiên tiền đạo người Na Uy đã không còn cơ hội gia tăng thành tích khi đội nhà dừng bước sớm. Trong khi đó, bộ đôi của ĐT Anh là Jude Bellingham và Harry Kane đang bám đuổi với cùng 6 bàn thắng.

Nút thắt kiến tạo: Messi tạm chiếm ngôi đầu

Dù có cùng số lượng bàn thắng, nhưng theo quy định của FIFA, ngôi đầu danh sách Vua phá lưới đã có sự thay đổi sau vòng bán kết. Lionel Messi dù không ghi bàn nhưng đã kịp để lại dấu ấn bằng 2 đường dọn cỗ cho đồng đội. Thành tích này giúp siêu sao người Argentina nâng tổng số pha kiến tạo lên con số 4, nhiều hơn 1 lần so với Kylian Mbappe.

Chính sự vượt trội về chỉ số phụ này đã giúp M10 tạm thời chiếm ưu thế trong cuộc đua cá nhân. Trong bối cảnh các trận đấu ở vòng knock-out ngày càng trở nên chặt chẽ và thực dụng, những pha kiến tạo có thể sẽ là yếu tố then chốt định đoạt danh hiệu nếu các chân sút tiếp tục tịt ngòi.

Thống kê chi tiết cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026

Xếp hạng Cầu thủ Đội tuyển Số bàn thắng Số kiến tạo Số phút thi đấu 1 Lionel Messi Argentina 8 4 712 2 Kylian Mbappe Pháp 8 3 666 3 Erling Haaland Na Uy 7 0 537 4 Jude Bellingham Anh 6 1 679 5 Harry Kane Anh 6 1 732

Kỷ lục của Just Fontaine vẫn là thách thức thời đại

Với việc các chân sút hàng đầu chỉ mới chạm mốc 8 bàn thắng khi giải đấu chỉ còn 2 trận, kỷ lục ghi 13 bàn trong một kỳ World Cup của huyền thoại Just Fontaine (thiết lập năm 1958) gần như chắc chắn sẽ không bị phá vỡ. Để san lấp khoảng cách này, Messi hoặc Mbappe sẽ cần phải ghi thêm ít nhất 5 bàn thắng trong trận đấu cuối cùng – một kịch bản không tưởng trong bóng đá hiện đại.

Sự sụt giảm hiệu suất ghi bàn ở vòng bán kết phản ánh tính chất căng thẳng của giải đấu. Thống kê cho thấy trong suốt 90 phút bán kết, Messi và Kane chỉ tung ra được duy nhất 1 cú dứt điểm. Bellingham thậm chí không có cơ hội dứt điểm nào, trong khi Mbappe dù nỗ lực với 3 pha dứt điểm nhưng không một lần bóng đi trúng đích.

Trận tranh hạng Ba vào lúc 4h ngày 19/7 và trận chung kết lúc 2h ngày 20/7 sẽ là cơ hội cuối cùng để những siêu sao này khẳng định bản năng sát thủ. Liệu Messi sẽ có một cái kết viên mãn với cú đúp danh hiệu, hay Mbappe sẽ bứt phá ở phút chót để bảo vệ vị thế của mình?