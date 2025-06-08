Tin mới

    Nguyệt Thu 06/08/2025 14:20

    Sáng 6/8, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi có quyết định thành lập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vào ngày 5/8.

    Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị. các đồng chí: Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo cùng dự hội nghị.

    1u2a3884.jpg
    Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị tham dự

    Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo đã thông qua quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh Lâm Đồng cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

    Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tỉnh Lâm Đồng gồm 12 thành viên. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo và 2 Phó trưởng Ban gồm đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

    1u2a3906.jpg
    Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại báo cáo
    1u2a3917.jpg
    Đồng chí Đỗ Tấn Sương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh phát biểu

    Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh có chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Lâm Đồng trong từng giai đoạn; chỉ đạo, định hướng, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại; xây dựng cơ chế phối hợp và cung cấp thông tin về các hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức nhân dân.

    Đồng thời, chủ trì, phối hợp tập huấn, hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; triển khai các hoạt động trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương.

    1u2a3895.jpg
    Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lâm Đồng kết luận cuộc họp

    Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có quyền yêu cầu, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ về thông tin đối ngoại; báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

