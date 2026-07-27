Cuộc khủng hoảng hàng thủ đẩy HLV Andoni Iraola vào thế khó trước mùa giải mới tại Liverpool Liverpool đối mặt nguy cơ vỡ trận phòng ngự khi chỉ còn Virgil van Dijk lành lặn trước thềm mùa giải mới. HLV Andoni Iraola đối mặt bài toán lực lượng nan giải.

Chỉ còn bốn tuần nữa Ngoại hạng Anh sẽ chính thức khởi tranh, nhưng tân HLV Andoni Iraola đang phải đối mặt với bài toán nan giải nhất tại Liverpool. Sự thiếu hụt nhân sự ở hàng phòng ngự đã chạm mức báo động đỏ, đe dọa trực tiếp đến tham vọng của đội chủ sân Anfield ngay từ những bước chạy đầu tiên của mùa giải mới.

Bức tranh hoang tàn ở trung tâm hàng phòng ngự

Hiện tại, trong tay nhà cầm quân người xứ Basque chỉ còn duy nhất Virgil van Dijk là phương án trung vệ lành lặn. Dù vậy, ngôi sao người Hà Lan đã bước sang tuổi 35, bước vào năm cuối hợp đồng và thậm chí còn chưa hội quân du đấu do trải qua kỳ nghỉ gia hạn sau World Cup.

Cơ cấu tuyến dưới của Liverpool vốn đã suy yếu sau khi thương vụ chiêu mộ Marc Guehi đổ vỡ vào phút chót ở kỳ chuyển nhượng năm ngoái, còn Ibrahima Konate quyết định dứt áo ra đi theo dạng tự do để gia nhập Real Madrid. Mọi hy vọng vừa dồn lên Joe Gomez thì cầu thủ này lại dính chấn thương trong trận giao hữu gặp Sunderland trên đất Mỹ. Đây đã là lần nghỉ thi đấu thứ 9 của Gomez tính từ mùa giải 2023/24, biến anh thành một phương án cực kỳ thiếu tin cậy dù rất được lòng các đồng đội.

Chấn thương của Joe Gomez khiến hàng thủ Liverpool thiếu người trầm trọng.

Những quân cờ dự phòng chưa sẵn sàng

Các giải pháp thay thế của Liverpool cũng rơi vào kịch bản tồi tệ. Bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng Jeremy Jacquet vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương vai. Trong khi đó, Giovanni Leoni phải nghỉ thi đấu gần một năm qua vì đứt dây chằng chéo ngay trong trận ra mắt. Việc bộ đôi tài năng trẻ này chưa từng có phút giây tranh tài nào tại Ngoại hạng Anh khiến HLV Iraola không thể mạo hiểm sử dụng họ ngay khi vừa trở lại từ dưỡng thương.

Bất đắc dĩ, chiến lược gia này buộc phải trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện như Mor Talla Ndiaye hay Ifeanyi Ndukwe ở các trận giao hữu tiền mùa giải. Dù thi đấu nỗ lực, những nhân tố trẻ này khó lòng khỏa lấp khoảng trống kinh nghiệm ở một đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Thử thách sẽ đến với Iraola ngay trong giai đoạn đầu mùa.

Khác biệt so với triều đại cũ và nhiệm vụ cấp bách

Cơn bão chấn thương không dừng lại ở tuyến phòng ngự mà còn lan sang cả hàng công khi Hugo Ekitike và Alexander Isak đồng loạt dính chấn thương nghiêm trọng. Bối cảnh này trái ngược hoàn toàn với người tiền nhiệm Arne Slot - vị HLV từng được ban lãnh đạo vung tay tới 450 triệu bảng để nâng cấp đội hình.

HLV Iraola đã ghi điểm nhờ phong thái chuyên nghiệp cùng dấu ấn sa bàn ban đầu. Tuy nhiên, năng lực cầm quân của ông khó lòng phát huy trọn vẹn nếu thiếu đi bộ khung nhân sự đủ độ dày. Tín hiệu tích cực duy nhất đến từ hậu trường khi tập đoàn do tỷ phú Jeff Bezos đứng sau đang đàm phán mua lại cổ phần trị giá 1,35 tỷ bảng, hứa hẹn nguồn lực tài chính dồi dào.

Thượng tầng Liverpool cần hành động quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng ngay lập tức. Chiêu mộ thêm ít nhất hai đến ba tân binh chất lượng cho vị trí trung vệ và tiền đạo cánh là điều kiện sống còn để giúp HLV Iraola tránh khỏi một khởi đầu giông bão tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.