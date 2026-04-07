Cựu lãnh đạo PlayStation chê hiệu năng Steam Machine của Valve: Trải nghiệm console ổn nhưng giá quá cao Shuhei Yoshida, cựu Chủ tịch Sony Interactive Entertainment, đánh giá Steam Machine mang lại trải nghiệm giống console nhưng hiệu năng đồ họa và mức giá 1.049 USD là rào cản lớn.

Ông Shuhei Yoshida, cựu Chủ tịch Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios và là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp game, vừa đưa ra những nhận xét thẳng thắn về mẫu Steam Machine mới nhất của Valve. Sau vài giờ trải nghiệm thực tế, vị chuyên gia kỳ cựu này đã chỉ ra nhiều điểm hạn chế về hiệu năng đồ họa và mức giá của thiết bị dù đánh giá cao tính tiện dụng của nó trong không gian phòng khách.

Hiệu năng đồ họa gây thất vọng và độ phân giải lỗi thời

Trên mạng xã hội X, ông Yoshida mô tả hiệu năng xử lý 3D của Steam Machine chỉ dừng lại ở mức trung bình (nguyên văn: "meh"). Một trong những điểm khiến cựu lãnh đạo PlayStation không hài lòng là việc hệ thống tự động đặt độ phân giải mặc định ở mức 1080p. Ông đặt câu hỏi liệu người dùng có đang phải quay lại thời kỳ của PS4 hay không khi mà các tiêu chuẩn đồ họa hiện nay đã tiến xa hơn thế.

Mặc dù được trang bị ổ cứng SSD NVMe PCIe Gen 4 tốc độ cao, Steam Machine vẫn gặp khó khăn trong việc khởi động một số tựa game. Ông Yoshida cho biết thời gian tải (boot times) của một vài trò chơi khá lâu, gây ra sự khó hiểu về cách thức tối ưu phần cứng của Valve.

Góc trải nghiệm Steam Machine của cựu lãnh đạo PlayStation Shuhei Yoshida.

Thông số kỹ thuật và rào cản về giá thành

Về mặt kỹ thuật, Steam Machine của Valve sở hữu cấu hình tương đối mạnh mẽ trên lý thuyết với sự kết hợp giữa kiến trúc Zen 4 và RDNA3 từ AMD. Dưới đây là bảng thông số chi tiết của thiết bị:

Thành phần Thông số chi tiết CPU AMD Zen 4 (6 nhân, 12 luồng) GPU RDNA3 (28 Compute Units) RAM 16 GB DDR5 VRAM 8 GB GDDR6 Lưu trữ SSD NVMe PCIe Gen 4 Giá khởi điểm 1.049 USD (phiên bản 512 GB)

Tuy nhiên, mức giá 1.049 USD cho phiên bản bộ nhớ thấp nhất (chưa bao gồm tay cầm Steam Controller) bị coi là quá cao. Mức giá này khiến thiết bị trở nên khó tiếp cận với đại đa số người dùng phổ thông, ngay cả khi so sánh với các lựa chọn thay thế như Steam Deck OLED.

Điểm sáng về trải nghiệm người dùng và thiết kế

Dù khắt khe về hiệu năng, ông Yoshida vẫn dành lời khen ngợi cho giao diện người dùng (UI) thân thiện và dễ sử dụng. Ông gọi khả năng khởi động máy trực tiếp bằng một nút bấm trên tay cầm là một "tính năng sát thủ" giúp thiết bị thực sự mang lại cảm giác của một chiếc console gia đình thay vì một bộ PC phức tạp.

Ngoài ra, thiết kế nhỏ gọn, hoạt động êm ái và khả năng thay đổi lớp vỏ (faceplates) bên ngoài cũng là những điểm cộng đáng chú ý. Các video khởi động ngẫu nhiên được tích hợp sẵn cũng tạo nên nét thú vị riêng cho sản phẩm.

Đánh giá về tay cầm Steam Controller mới

Đối với tay cầm điều khiển đi kèm, ông Yoshida nhận xét các cần analog có cảm giác hơi lỏng lẻo so với sở thích cá nhân. Mặc dù sự xuất hiện của bàn di chuột (touchpad) là một ý tưởng hay, nhưng độ nhạy quá cao khiến nó trở nên khó điều khiển trong một số tình huống cụ thể.

Tổng kết lại, cựu lãnh đạo PlayStation cho biết ông sẽ giữ lại thiết bị này vì sự tiện lợi khi chơi các tựa game Steam trên TV phòng khách, nhưng rất khó để đưa ra lời khuyên mua sắm cho người dùng bình thường trừ khi họ muốn sở hữu để nghiên cứu công nghệ.