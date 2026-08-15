Cựu số 4 thế giới Jack Draper nhận thất bại đắng ngắt, đối diện ngọn núi lớn trước US Open Thất bại 3-6, 5-7 trước Martin Landaluce tại vòng 1 Cincinnati Open đẩy Jack Draper xuống hạng 143 thế giới, khiến anh nguy cơ phải đá vòng loại US Open.

Hành trình trở lại của tay vợt từng xếp hạng 4 thế giới Jack Draper tiếp tục chìm trong tăm tối sau thất bại 3-6, 5-7 trước Martin Landaluce ngay tại vòng một Cincinnati Open. Từng dẫn trước 5-2 trong set hai và ở rất gần cơ hội kéo trận đấu vào set quyết định, niềm hy vọng số một của quần vợt Anh lại bất ngờ đánh mất thế trận, thua liền 5 game tiếp theo và đành ngậm ngùi rời giải đấu.

Cú trượt dài từ vị thế ngôi sao hàng đầu

Chỉ mới năm ngoái, Jack Draper còn được coi là người kế vị xuất sắc của Andy Murray khi vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP và tiến tới trận bán kết US Open 2024. Tuy nhiên, chuỗi chấn thương cổ tay dai dẳng đã hoàn toàn bẻ ngoặt sự nghiệp đang trên đà thăng hoa của anh.

Thêm 1 trận đấu thất vọng của Jack Draper

Sau khi buộc phải rút lui khỏi Wimbledon hồi tháng 6, Draper trở lại ở Canadian Open nhưng lập tức gục ngã trước Terence Atmane. Việc liên tiếp bị loại sớm tại Montreal và Cincinnati đã đẩy tay vợt 24 tuổi văng khỏi top 100, rơi tự do xuống vị trí 143 thế giới. Đây là sự sụt giảm phong độ khốc liệt đối với một tài năng từng chinh phục những đỉnh cao lớn nhất của quần vợt thế giới.

Khủng hoảng niềm tin và gánh nặng tâm lý

Thất bại tại Canadian Open từng khiến Draper không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào. Sự thất vọng đó không chỉ đến từ thể trạng chưa phục hồi hoàn toàn, mà còn ở cảm giác mất đi bản sắc thi đấu. Tay vợt người Anh thẳng thắn thừa nhận anh đang vật lộn để tìm lại chính mình trên mặt sân cứng sở trường.

Cái cổ tay vẫn chưa thôi 'làm khổ' niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh

"Tôi không còn là chính mình trên sân, từ cách chiến đấu cho từng đường bóng cho tới cách tôi làm chủ trận đấu và bản thân," Draper chia sẻ trong cay đắng. Khả năng điều tiết nhịp độ và sự lấn lướt ở những thời điểm then chốt - những thứ từng đưa anh vào tốp đầu thế giới - hoàn toàn biến mất trong trận thua Landaluce vừa qua.

Thử thách cực đại trước thềm US Open

Với thứ hạng 143 hiện tại, Draper đối mặt với thực tế nghiệt ngã: anh nhiều khả năng sẽ phải thi đấu từ vòng loại tại US Open - giải đấu khởi tranh vào ngày 30/8. Đó là bước lùi cay đắng đối với người từng vào tới bán kết tại Flushing Meadows cách đây hai năm.

“Nhìn vào việc tôi đã rơi xuống xa đến thế nào so với năm ngoái, cùng số lượng những thứ tôi phải thay đổi trong lối chơi... ngọn núi trước mắt dường như rất, rất lớn”, tay vợt người Anh thừa nhận.

Thời gian cho US Open đang đếm ngược. Mục tiêu cấp thiết nhất với Jack Draper lúc này không phải là tái lập kỳ tích vào bán kết, mà là chữa lành thể trạng, khôi phục sự tự tin và nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ tinh thần sau chuỗi ngày tăm tối nhất sự nghiệp.