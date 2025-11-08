Y tế - Sức khỏe Cứu sống 2 ngư dân bị ngộ độc khí từ hầm cá Chiều 11/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã phối hợp cứu sống 2 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị ngộ độc khí độc trong hầm chứa cá trên tàu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, hiện tại 2 ngư dân đã qua nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Nội

Theo đó, chiều 7/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận 2 ngư dân Quảng Ngãi trong tình trạng khó thở, thiếu oxy nặng, lơ mơ, tổn thương phổi. Sau 4 ngày điều trị, thở máy, đến sáng 11/8, sức khỏe 2 bệnh nhân đã ổn định, cai thở máy, tiếp tục được theo dõi tại Khoa Nội.

Theo lời kể của ngư dân, sau chuyến đánh bắt bằng đèn pha, tàu cá thuộc xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) cập cảng Phú Hài (Lâm Đồng) vào chiều 7/8 để bán cá. Khi vừa mở nắp hầm cá, ông Đỗ N. A. (48 tuổi) xuống hầm để bốc dỡ cá thì bất ngờ bị ngộp thở, choáng váng và ngất lịm.

Thấy ông A. gặp nạn, anh Đỗ M.T. (36 tuổi) lập tức xuống cứu nhưng cũng bị ngộp. Các thuyền viên còn lại nhanh chóng đưa cả 2 ra khỏi hầm, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Văn Ba, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trường hợp ngộ độc khí độc từ hầm cá. Nguyên nhân có thể do khí hydro sulfide (H₂S) và khí CO₂ sinh ra từ hầm cá trong môi trường kín.

Ngộ độc khí này rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không đến bệnh viện kịp thời. Bệnh không có thuốc giải đặc hiệu, chủ yếu điều trị triệu chứng, hỗ trợ hô hấp. Dự kiến khoảng 3 ngày nữa, 2 bệnh nhân này sẽ xuất viện.

Bác sĩ Ba khuyến cáo: Sau khi mở nắp hầm cá cần để thông gió 15 - 20 phút, sau đó mới xuống bốc dỡ cá để tránh nguy cơ ngạt khí.

Chị Trần Thị Khiêm, đại diện gia đình 2 ngư dân xúc động chia sẻ: “Không chỉ gia đình chị, mà cả bà con quê nhà rất vui mừng và cảm kích khi 2 thuyền viên được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tận tình cứu chữa kịp thời.