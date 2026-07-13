Cựu thành viên Xbox cảnh báo: Kế hoạch khai tử đĩa game của Sony đe dọa quyền sở hữu thực sự Việc Sony dự kiến ngừng sản xuất đĩa game vào năm 2028 làm dấy lên lo ngại về sự biến mất của quyền sở hữu vĩnh viễn. Laura Fryer cảnh báo rủi ro mất trắng dữ liệu khi các nền tảng kỹ thuật số thay đổi chính sách.

Tương lai của ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi các tập đoàn công nghệ dần loại bỏ phương tiện lưu trữ vật lý. Laura Fryer, một trong những thành viên sáng lập đội ngũ Xbox đời đầu, đã đưa ra những cảnh báo đanh thép về việc Sony dự kiến chấm dứt sản xuất đĩa game PlayStation vào tháng 1/2028. Theo bà, sự chuyển dịch hoàn toàn sang kỹ thuật số có thể đồng nghĩa với việc chấm dứt quyền sở hữu thực sự của người chơi đối với các sản phẩm họ đã bỏ tiền mua.

Bộ sưu tập đĩa game PlayStation vật lý

Bài học đắt giá từ sự biến mất của nội dung kỹ thuật số

Trong một video chia sẻ gần đây, Laura Fryer đã dẫn chứng câu chuyện cá nhân để minh chứng cho sự mong manh của các giao dịch kỹ thuật số. Gia đình bà từng chi hàng trăm USD để mua các bài hát trong trò chơi Rock Band. Tuy nhiên, khi chiếc máy chơi game cũ hỏng và họ nâng cấp lên thiết bị mới, toàn bộ thư viện bài hát này đã biến mất. Lý do được đưa ra là các thỏa thuận cấp phép (license) đã hết hạn, khiến nội dung không còn khả dụng để tải lại trên hệ thống mới.

Fryer nhấn mạnh rằng đây không phải là một sự cố đơn lẻ mà là "bản thiết kế cho những gì Sony đang lên kế hoạch tiếp theo". Bà cho rằng Sony đang quan sát các động thái của những ông lớn khác như Rockstar để thăm dò phản ứng của thị trường trước khi chính thức biến việc phân phối hoàn toàn qua mạng trở thành tiêu chuẩn mới của ngành công nghiệp.

Rủi ro từ sự phụ thuộc vào các nền tảng tập trung

Ngay cả với những nền tảng được tin tưởng như Steam, Fryer vẫn bày tỏ sự lo ngại về tính bền vững lâu dài. Bà thừa nhận phần lớn thư viện game của mình hiện cũng nằm trên Steam vì sự tiện lợi, nhưng cảnh báo rằng mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng tùy thuộc vào người lãnh đạo. "Gabe Newell sẽ không điều hành Steam mãi mãi. Chúng ta đã thấy từ trường hợp của Xbox rằng các ưu tiên có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào khi có ban lãnh đạo mới," Fryer nhận định.

Sự tiện lợi của định dạng kỹ thuật số là không thể phủ nhận, nhưng nó đi kèm với một cái giá đắt: quyền kiểm soát. Khi người dùng mua một trò chơi kỹ thuật số, thực chất họ chỉ đang thuê một giấy phép sử dụng có thời hạn không xác định. Giấy phép này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào bởi nhà phát hành hoặc chủ sở hữu nền tảng mà người chơi không có quyền khiếu nại.

Nghịch lý của đĩa game vật lý trong kỷ nguyên hiện đại

Tuy nhiên, việc sở hữu đĩa vật lý hiện nay cũng không còn đảm bảo quyền sở hữu tuyệt đối như trước. Nhiều trò chơi hiện đại như Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy hay Far Cry 6 dù được bán dưới dạng đĩa nhưng thực tế chỉ chứa một phần dữ liệu nhỏ. Phần lớn dung lượng còn lại vẫn yêu cầu người dùng phải kết nối internet để tải về máy.

Đáng lo ngại hơn là các trò chơi yêu cầu kết nối máy chủ liên tục (online-only) như The Crew của Ubisoft. Khi nhà phát hành quyết định đóng cửa máy chủ, chiếc đĩa vật lý trong tay người dùng sẽ trở nên vô dụng hoàn toàn. Thực trạng này đã thúc đẩy phong trào "Stop Killing Games" nhằm yêu cầu các nhà phát triển phải cung cấp giải pháp chơi ngoại tuyến sau khi ngừng hỗ trợ máy chủ.

Bảng so sánh: Quyền sở hữu vật lý và Kỹ thuật số

Đặc điểm Đĩa vật lý (Truyền thống) Kỹ thuật số (Digital) Quyền sở hữu Vĩnh viễn (nếu game offline hoàn toàn) Có thể bị thu hồi giấy phép Khả năng cài đặt Không cần internet (tùy game) Bắt buộc có internet Bảo tồn lâu dài Cao, có thể chơi lại sau nhiều thập kỷ Phụ thuộc vào sự tồn tại của cửa hàng trực tuyến Sự tiện lợi Thấp (phải thay đĩa, chiếm không gian) Cao (chuyển đổi game nhanh chóng)

Lời kết: Sự mong manh của ký iev

Kết thúc những chia sẻ của mình, Laura Fryer nhấn mạnh rằng phương tiện vật lý không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là cách để bảo vệ những kỷ niệm không thể thay thế. Trong trường hợp của trò chơi Rock Band, nếu gia đình bà sở hữu đĩa vật lý hoặc các bản lưu trữ ngoại tuyến, những ký ức gia đình gắn liền với trò chơi đó đã không bị xóa sổ bởi một quyết định thay đổi điều khoản cấp phép.

Lời cảnh báo của cựu thành viên Xbox là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng game thủ trước năm 2028. Khi các tập đoàn công nghệ như Sony tiến tới một tương lai thuần kỹ thuật số, ranh giới giữa việc "sở hữu" và "thuê quyền truy cập" sẽ ngày càng trở nên mong manh, đòi hỏi người dùng phải có cái nhìn thận trọng hơn về giá trị thực sự của những gì họ đang mua.