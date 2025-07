Mới đây, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có Hướng dẫn 22-HD/BTGDVTW Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 24/7/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có Hướng dẫn 22-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025).

Theo đó, tại Hướng dẫn 22-HD/BTGDVTW năm 2025 thì Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã quy định cụ thể cả một số cơ, quan đơn vị như sau:

(1) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, các ban, bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội tổ chức chiêu đãi trọng thể với danh nghĩa mời là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và thành phố Hà Nội sắp xếp, bố trí chỗ ngồi, đón tiếp đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

(2) Bộ Quốc phòng

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở Mục III Hướng dẫn 22-HD/BTGDVTW năm 2025. Tổ chức tuyên truyền và phát động thi đua trong toàn quân chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Chuẩn bị tốt việc tổ chức luyện tập, hợp luyện các lực lượng, sơ duyệt, tổng duyệt đến chính thức diễu binh, diễu hành; lựa chọn kỹ lưỡng nhân sự và lời thuyết minh diễu binh, diễu hành (gửi xin ý kiến Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong tháng 7/2025). Tổ chức lực lượng quân nhạc, tiêu binh, dẫn Đoàn phục vụ các Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động trọng tâm khác.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với thành phố Hà Nội bảo đảm các điều kiện tổ chức thi công trang trí khẩu hiệu khu vực lễ đài, bố trí khán đài cho các lượng lực quần chúng dự tại khu vực Quảng trường Ba Đình an toàn tuyệt đối, đúng quy định, tiến độ, thời gian phục vụ hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh thức Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội chuẩn bị các điều kiện, các phương án (có tính đến phương án mới) để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường, tổ chức phân luồng, phân tuyến phục vụ các lực lượng diễu binh, diễu hành và Nhân dân theo dõi sự kiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

(3) Bộ Công an

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở Mục III Hướng dẫn 22-HD/BTGDVTW năm 2025.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là các hoạt động trọng điểm trong dịp kỷ niệm sự kiện, an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu quốc tế là đối tượng cảnh vệ dự các hoạt động kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết kế, in, cấp phát, quản lý, hướng dẫn sử dụng các loại thẻ, phù hiệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; sớm triển khai hướng dẫn đăng ký, cấp phát các loại thẻ tham dự các hoạt động kỷ niệm trọng tâm cho thành phố Hà Nội (trước ngày 10/8/2025) để triển khai công tác mời dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội chuẩn bị các điều kiện, các phương án (có tính đến phương án mới) để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường, tổ chức phân luồng, phân tuyến phục vụ các lực lượng diễu binh, diễu hành và Nhân dân theo dõi sự kiện; chuẩn bị tốt việc lựa chọn, tổ chức tập luyện, hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện việc ân xá, đại xá đối với người phạm tội trong dịp Quốc khánh 2/9 bảo đảm minh bạch, đúng trình tự pháp luật; đồng thời có biện pháp giúp người được ân xá tái hòa nhập cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Xem thêm tại Hướng dẫn 22-HD/BTGDVTW ban hành ngày 24/7/2025.