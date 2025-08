Pháp luật Đạ Huoai: Triệt phá vụ đánh bạc ngay trước ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm Sáng 1/8, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Trưởng Công an xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: Lực lượng trinh sát Công an xã vừa mật phục, triệt phá thành công vụ đánh bạc xảy ra trong vựa thu mua sầu riêng trên địa bàn, bắt giữ 3 đối tượng.

Công an xã Đạ Huoai phục kích triệt phá vụ đánh bạc trong vựa thu mua sầu riêng trên địa bàn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát Công an xã Đạ Huoai phát hiện tại vựa sầu riêng A Phò (Thôn 12, xã Đạ Huoai) với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến bài bạc. Lãnh đạo Công an xã Đạ Huoai đã nhanh chóng bố trí lực lượng mật phục để triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 4 giờ sáng 31/7, các trinh sát Công an xã Đạ Huoai đã bất ngờ ập vào kiểm tra tại vựa sầu riêng A Phò. Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức tố liêng ăn thua bằng tiền. Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường gồm: Trương Quốc Huy (44 tuổi), Trần Thị Măng (40 tuổi) cùng ngụ tại xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) và Vũ Hoàng Trung (36 tuổi, ngụ tại ấp Phú Lâm 4, xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai).

Huy, Măng và Trung bị bắt quả tang khi đang cùng nhau đánh bài ăn tiền ngay trong vựa thu mua sầu riêng

Tại chiếu bạc, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 42,5 triệu đồng; trong đó, có 12,5 triệu đồng do các đối tượng đang sử dụng để đánh bạc và 30 triệu đồng trên người các đối tượng; đồng thời, phát hiện thu giữ 2 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật liên quan khác được các đối tượng sử dụng với mục đích đánh bạc.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng Huy, Măng và Trung khai nhận cùng nhau đánh bạc bằng hình thức đánh bài tố liêng ăn thua bằng tiền từ khoảng 20 giờ 00 ngày 30/7, đến 4 giờ 00 phút ngày 31/7 thì bị công an bắt quả tang.

Công an xã Đạ Huoai tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm vào sáng 1/8

Hiện, Công an xã Đạ Huoai đã ra lệnh tạm giữ hình sự cả Huy, Măng và Trung để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Được biết, sáng nay 1/8, Công an xã Đạ Huoai đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đạ Huoai tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng ngay sau lễ ra quân

Công an xã Đạ Huoai quyết tâm tập trung đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong đó, tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm hình sự như ma túy, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng và tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Từ đó, góp phần làm trong sạch địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.