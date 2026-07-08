Đầu năm 2026, doanh nghiệp của bà Trần Thái Phương Trang lựa chọn kê khai thuế thuê nhà thay cho cá nhân theo năm (quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC) và đã được cơ quan thuế chấp nhận tờ khai (không phát sinh thuế phải nộp do chưa tới ngưỡng chịu thuế).

Tuy nhiên, theo Nghị định số68/2026/NĐ-CP mới ban hành từ tháng 3/2026 và Thông tư số50/2026/TT-BTC yêu cầu phải kê khai theo kỳ thanh toán và sử dụng mẫu tờ khai mới.

Bà Trang hỏi, doanh nghiệp có phải thực hiện kê khai lại cho các kỳ từ đầu năm 2026 đến nay hay không? Nếu bây giờ nộp thêm tờ khai theo quy định mới cho các kỳ trong năm 2026 (song song với tờ khai cũ đã nộp) thì có bị tính tiền chậm nộp hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 12 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tại khoản 3 Điều 18 quy định:

"Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp

… 3. Đối với các hợp đồng cho thuê bất động sản phát sinh trước thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2026 và thời hạn còn lại của hợp đồng trên 06 tháng nếu đã nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân thì được điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, trường hợp mức doanh thu còn lại trên 500 triệu đồng thì thực hiện nộp thuế theo quy định tại Nghị định này và được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)...".

Căn cứ Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại khoản 1 Điều 1 quy định:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

1. Sửa đổi cụm từ "500 triệu đồng" thành "01 tỷ đồng" tại Điều 3, Điều 4, khoản 1 Điều 8, Điều 9, Điều 10, khoản 3 Điều 11, khoản 1 và khoản 2 Điều 12, khoản 4 Điều 17, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Căn cứ Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 quy định:

" Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ thì được khai điều chỉnh theo Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đổi với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo doanh thu chịu thuế thực tế phát sinh trong năm 2025 và khai doanh thu năm 2026 theo Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với trường hợp đã kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì không điều chỉnh lại. Trường hợp chưa khai thuế thì thực hiện theo hồ sơ, thủ tục quy định tại Thông tư này và không bị xử phạt".

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà căn cứ tình hình thực tế phát sinh và đối chiếu với quy định được trích dẫn trên để thực hiện.

Trường hợp có vướng mắc, bà vui lòng liên hệ Thuế cơ sở 12 Thành phố Hồ Chí Minh Tổ quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 để được hỗ trợ.