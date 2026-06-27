Du lịch Đà Lạt - điểm hẹn của những sự kiện Không chỉ hấp dẫn bởi khí hậu và cảnh quan, Đà Lạt đang trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí. Nhiều hoạt động quy mô lớn được tổ chức thời gian qua đã góp phần thu hút du khách, tạo thêm động lực cho phát triển du lịch và dịch vụ địa phương.

Các đội thi Lân Sư Rồng của Lâm Đồng biểu diễn tại Quảng trường Lâm Viên

Những “thỏi nam châm” hút khách

Những ngày đầu tháng 6, xung quanh Hồ Xuân Hương - trái tim của Đà Lạt sôi động khi có sự góp mặt của 4.700 vận động viên tham gia Giải chạy Dalat Music Night Run 2026. Theo Ban Tổ chức, trong lần thứ 5 tổ chức, sự kiện đã đưa về Đà Lạt hơn 4.700 vận động viên cùng khoảng 10.000 người thân, bạn bè đi cùng. Tổng cộng gần 15.000 du khách đến với trung tâm Đà Lạt trong một sự kiện thể thao kết hợp âm nhạc. Điều đáng chú ý đây vẫn là thời điểm sân bay Liên Khương đang nâng cấp, sửa chữa, đồng nghĩa toàn bộ lượng khách phải di chuyển bằng đường bộ.

Mới đây nhất tại Quảng trường Lâm Viên, Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân vòng loại khu vực III đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ chiều, dòng người đã đổ về quảng trường để tìm vị trí thuận lợi theo dõi chương trình. Chưa đến giờ khai mạc nhưng các khán đài gần như kín chỗ. Theo Ban Tổ chức, có hơn 15.000 người dân và du khách tham dự. “Quả thực thời gian chờ đợi 4 tiếng đồng hồ là hoàn toàn xứng đáng. Thời tiết Đà Lạt rất đẹp lại được xem những màn biểu diễn mãn nhãn. Đó là lý do mà hầu hết những sự kiện lớn ở Đà Lạt chúng tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian đến để trải nghiệm”, ông Ngô Mạnh Cường - du khách đến từ Cần Thơ chia sẻ.

Concert The Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn thu hút hàng chục ngàn khán giả tại Sân vận động Đà Lạt

Nếu như trước đây, du khách đến Đà Lạt chủ yếu để tận hưởng không khí trong lành, ngắm cảnh và nghỉ dưỡng thì nay nhiều người sẵn sàng lên kế hoạch cho chuyến đi chỉ vì một giải chạy, một lễ hội hay một chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc. Các sự kiện đang dần trở thành sản phẩm du lịch mới, tạo nên sức hút riêng. Trong số đó, Festival Hoa Đà Lạt là minh chứng tiêu biểu nhất. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trải qua 10 kỳ tổ chức thành công, Festival Hoa không chỉ là ngày hội của ngành hoa mà còn trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia. Thông qua các chương trình nghệ thuật, không gian hoa, hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm địa phương, hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng ngày càng được biết đến rộng rãi.

Theo thống kê, lượng khách du lịch đến với Festival Hoa tăng qua từng kỳ tổ chức. Nếu năm 2022 thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách thì đến năm 2024 con số này đã đạt khoảng 2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Kỳ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 20%, hướng tới thu hút khoảng 2,4 triệu lượt khách.

Không chỉ tạo sức hút cho du lịch, các sự kiện còn thúc đẩy tiêu dùng, thương mại và dịch vụ. Mỗi sự kiện thu hút hàng chục ngàn du khách đều tạo thêm nguồn thu cho lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các hoạt động trải nghiệm địa phương. Vì vậy, các sự kiện ngày càng được xem là “thỏi nam châm” thu hút du khách, tạo động lực tăng trưởng cho ngành du lịch.

Nhiều sự kiện diễn ra ở trung tâm Đà Lạt thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh Nexus

Kiến tạo điểm đến sự kiện

Đằng sau những sự kiện thu hút hàng chục ngàn người là sự chuẩn bị ngày càng bài bản của các đơn vị và ngành chức năng địa phương. Trong các cuộc họp liên quan đến công tác tổ chức các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên yêu cầu các sở, ngành và địa phương chuẩn bị thật chu đáo, bảo đảm chất lượng tổ chức, an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ người dân, du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hiệu quả của một sự kiện không chỉ được đánh giá bằng số lượng người tham dự mà còn ở chất lượng dòng khách mà sự kiện mang lại. Điển hình từ chương trình The Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn tổ chức tại Sân vận động Đà Lạt vào tháng 1/2026, đồng chí Đinh Văn Tuấn cho rằng, đây là một trong những sự kiện thu hút 15.000 lượt khách. Trong đó đa phần là khách ngoại tỉnh, có khả năng chi tiêu cao, nhu cầu lưu trú cao cấp và sử dụng dịch vụ đa dạng. Những sự kiện như vậy không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực mà còn đóng góp trực tiếp cho ngành du lịch, dịch vụ địa phương.

Trung tâm Đà Lạt là nơi tổ chức nhiều sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Từ thực tế đó, tỉnh chủ trương tiếp tục thu hút các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí có quy mô, có sức lan tỏa. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đưa những chương trình chất lượng về với Đà Lạt. Riêng đối với các sự kiện do doanh nghiệp tổ chức, địa phương xác định vai trò đồng hành, hỗ trợ trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật. Bên cạnh việc kiểm soát nội dung, các ngành chức năng tập trung hỗ trợ về thủ tục, cấp phép, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện cần thiết để sự kiện diễn ra thành công.

Một lợi thế đáng chú ý của Đà Lạt hiện nay là việc được UNESCO vinh danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc. Đây không chỉ là danh hiệu quốc tế mà còn mở ra cơ hội để địa phương phát triển các sản phẩm văn hóa mới, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật, lễ hội âm nhạc và hoạt động sáng tạo gắn với du lịch.

Mục tiêu của Lâm Đồng không chỉ là tổ chức thành công một số sự kiện lớn, mà còn từng bước đưa Đà Lạt trở thành điểm đến của các sự kiện diễn ra quanh năm. Khi đó, du khách sẽ luôn có những cuộc hẹn với văn hóa, thể thao, âm nhạc và giải trí; doanh nghiệp có thêm cơ hội đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ. Với sự chuẩn bị về hạ tầng, không gian tổ chức cùng các cơ chế hỗ trợ phù hợp, mục tiêu này đang dần trở thành hiện thực, góp phần tạo động lực phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế địa phương.