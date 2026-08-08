Văn hóa - Giải trí Đà Lạt qua mắt nhìn của họa sĩ người Nga Những vẻ đẹp quen thuộc của Đà Lạt đã được Kuzmin Roman - một họa sĩ đến từ nước Nga xa xôi - biến thành những trải nghiệm thị giác mới mẻ. Từng đường nét, nhịp màu, mảng khối đều tiết lộ tình yêu của anh dành tặng Đà Lạt.

Họa sĩ Kuzmin Roman (trái) và họa sĩ Vi Quốc Hiệp

Trong thời gian nhiệm trú nghệ thuật tại Đà Lạt, họa sĩ Roman đặc biệt ấn tượng với những ngọn đồi, những khu rừng thông, những con đường dốc uốn lượn, những loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, nhất là sự hiếu khách hiếm thấy của người Đà Lạt. “Đà Lạt có nhiều cảnh đẹp. Người Đà Lạt thì thân thiện và hiếu khách. Tôi rất hào hứng muốn khám phá những vẻ đẹp nơi đây”, Roman cho hay.

Nét thơ mộng, vẻ yên bình, sự lãng mạn của thiên nhiên Đà Lạt và cuộc sống chậm của người dân địa phương trở thành nguồn cảm hứng, chất xúc tác nghệ thuật để anh vẽ những thực cảnh về thiên nhiên và con người Đà Lạt. “Mặc dù là tranh vẽ thực cảnh Đà Lạt (thiên nhiên và con người) nhưng đó lại là những sắc màu... rất Nga. Họa sĩ Roman đã vẽ Đà Lạt bằng tâm hồn và màu sắc Nga”, họa sĩ Vi Quốc Hiệp - nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật - Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Lâm Đồng, chia sẻ.

Màu sắc trong tranh của Roman đậm chất hàn lâm, cổ điển. Nó phản ảnh nền tảng vẽ tranh học thuật nổi tiếng của những nghệ sĩ xuất thân từ các trường đại học mỹ thuật danh giá tại Moscow. Bằng sự quan sát tinh tế, Roman đã vẽ nên một Đà Lạt thật khác biệt. Qua cọ vẽ của anh, Đà Lạt hiện lên vừa quen, vừa lạ, vừa gợi mở, vừa đánh thức những sự khám phá mới.

Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Cao Cường - giảng viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt, người từng học tập và nghiên cứu tại Nga, nói rằng việc ông mời họa sĩ Kuzmin Roman đến Đà Lạt sáng tác tranh bên cạnh mục đích để người yêu hội họa ở Đà Lạt có cơ hội thưởng lãm những tác phẩm hội họa của anh, còn để lan tỏa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Đà Lạt với người Nga thông qua các tác phẩm hội họa của họa sĩ Kuzmin Roman - một họa sĩ đang rất được yêu mến ở nước Nga.

Họa sĩ người Nga Kuzmin Roman (phải) bên cạnh một tác phẩm của mình



Sự kiện cũng là dịp để các họa sĩ Việt Nam nói chung và họa sĩ Đà Lạt - Lâm Đồng nói riêng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với họa sĩ Kuzmin Roman về những xu hướng của hội họa đương đại, đồng thời mở ra cơ hội hiểu thêm về hội họa và con người Nga - những người bạn thân thiết của Nhân dân Việt Nam. Theo họa sĩ Vi Quốc Hiệp, tranh của Roman rất có chiều sâu. Mảng màu thì đa dạng, gợi lên nhiều cảm xúc tươi mới về một Đà Lạt - đô thị cao nguyên yên tĩnh. Họa sĩ Vi Quốc Hiệp nói thêm: “Người Việt Nam và người Nga rất gần về tư duy thẩm mỹ và cảm hứng nghệ thuật. Tranh vẽ về Đà Lạt của họa sĩ Roman đã cho thấy điều ấy”.

Roman chia sẻ, một đề tài nữa mà anh theo đuổi trong khoảng thời gian nhiệm trú nghệ thuật tại Đà Lạt đó là tranh nude nghệ thuật. Nó là những khám phá thẩm mỹ về đường nét và màu sắc của hình thể người phụ nữ. Theo đánh giá của họa sĩ Vi Quốc Hiệp, tranh nude nghệ thuật của họa sĩ Roman đều đẹp ở tính nghệ thuật, nửa ẩn, nửa hiện, rất sáng tạo.