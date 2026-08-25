Bà Nguyễn Thị Lễ (Hà Nội) sinh ngày 08/9/1956, mua BHYT theo hộ gia đình thời hạn 03 tháng từ ngày 11/6/2026 đến ngày 11/9/2026. Theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND thì bà Lễ được hỗ trợ 100% mức mua BHYT từ ngày 01/7/2026. Vậy số tiền bà Lễ đã mua BHYT nêu trên có được hoàn trả không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 02/06/2026 của HĐND TP. Hà Nội, tại khoản 1 Điều 3 quy định về đối tượng được hỗ trợ: "Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế".

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lễ sinh ngày 08/9/1956, đã đủ điều kiện về độ tuổi được hỗ trợ cấp thẻ BHYT nhưng chưa thuộc đối tượng do tại thời điểm chính sách hỗ trợ có hiệu lực ngày 01/7/2026, bà đang có thẻ BHYT theo hộ gia đình còn giá trị sử dụng từ ngày 11/6/2026 đến ngày 11/9/2026.

Vì vậy, trong thời gian thẻ BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng, bà tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã tham gia để khám bệnh, chữa bệnh theo quy định trong thời hạn 03 tháng nêu trên. Đối với số tiền bà đã đóng để tham gia BHYT hộ gia đình, không thực hiện hoàn trả số tiền đã mua thẻ BHYT hộ gia đình.

Sau khi thẻ BHYT hộ gia đình hết giá trị sử dụng, nếu bà có nhu cầu được hỗ trợ cấp thẻ BHYT thì bà đề nghị UBND phường lập danh sách thuộc đối tượng theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND được hưởng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT của Thành phố.

Đề nghị bà kê khai tại UBND xã, phường nơi cư trú để được lập hồ sơ tham gia BHYT theo chính sách hỗ trợ của Thành phố và cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng nối tiếp ngay sau ngày hết hạn của thẻ BHYT hộ gia đình.