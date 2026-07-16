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    Đã quy tập 93 bộ hài cốt liệt sỹ và 2 bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

    Vietnamplus.vn 16/07/2026 06:01

    Tính đến 16 giờ ngày 15/7/2026,, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sỹ; 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng.

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    Tính đến 16 giờ ngày 15/7/2026, sau 9 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sỹ; 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật./.

    Theo www.vietnamplus.vn
    https://www.vietnamplus.vn/da-quy-tap-93-bo-hai-cot-liet-sy-va-2-bo-tap-the-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post1124428.vnp
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          Đã quy tập 93 bộ hài cốt liệt sỹ và 2 bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng
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