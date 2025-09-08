Đời sống Đạ Tẻh tặng hàng trăm suất quà cho học sinh khó khăn Ngày 9/8, Hội Chữ thập đỏ xã Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng hàng trăm suất quà tới các em học sinh khó khăn trước thềm năm học mới 2025-2026.

Hội Chữ thập đỏ xã Đạ Tẻh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức các chương trình trao tặng quà cho các em học sinh trước thềm năm học mới

Với mong muốn mang tình yêu thương, giúp vơi bớt phần nào những khó khăn cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, Hội Chữ thập đỏ xã Đạ Tẻh phối hợp cùng Ban Từ thiện chùa Khánh Vân tổ chức các hoạt động vui chơi và tặng quà cho các em học sinh.

Tại đây, các đơn vị đã trao tặng cho các em học sinh khó khăn 100 suất quà, trị giá gần 40 triệu đồng, gồm: Cặp sách, tập vở, đồ dùng học tập... Ngoài ra, còn có các phần quà đặc biệt dành cho 6 em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trên địa bàn, đó là: 3 xe đạp, trị giá 1,3 triệu đồng/xe và 3 máy tính.

Các đơn vị trao phần quà cho các em học sinh

Hội Chữ thập đỏ xã Đạ Tẻh còn phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức Chương trình tiếp sức đến trường. Theo đó, các đơn vị cũng trao thêm 100 phần quà gồm: cặp sách, tập vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh.

Đây là những phần quà ý nghĩa, thiết thực do Hội Chữ thập đỏ xã Đạ Tẻh kết nối, trao tặng, nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh khó khăn, vùng sâu có thêm động lực bước vào năm học mới.