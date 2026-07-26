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    Đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ

    TTXVN 26/07/2026 07:17

    Tính đến ngày 25/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đồng thời phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sỹ tại Tuyên Quang và TP Hồ Chí Minh.

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    Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515), tính đến ngày 25/7/2026, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ, trong đó 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

    Cùng với đó, phát hiện 7 mộ liệt sỹ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang với 23 hài cốt liệt sỹ và tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), phát hiện 103 hài cốt liệt sỹ và 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể.

    Theo www.vietnamplus.vn
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    Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ

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          Đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ
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