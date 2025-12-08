Chính trị Đặc khu Phú Quý: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc khu Phú Quý khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, với quyết tâm cao độ đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống hiệu quả, thiết thực.

Kim chỉ nam từ định hướng của Bí thư Tỉnh ủy

Đặc khu Phú Quý, một hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng và an ninh. Vai trò này không chỉ được khẳng định bởi vị trí địa lý mà còn bởi tiềm năng to lớn đang được khơi dậy. Nơi đây không chỉ là một địa bàn hành chính, mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng chúc mừng đại hội

Những năm gần đây, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, Phú Quý có những bước tiến đáng kể. Sự hỗ trợ đó không chỉ dừng lại ở cơ chế, chính sách mà còn là “tình cảm và trách nhiệm sẻ chia” đối với một địa bàn đặc thù. Đặc biệt, với một nền tảng vững chắc về kinh tế - xã hội đang được đầu tư và hoàn thiện, Phú Quý có một nguồn lực vô cùng quan trọng, đó là con người. Người dân Phú Quý vốn có tinh thần yêu nước, cần cù, chịu khó, năng động và sáng tạo, đó chính là sức mạnh nội sinh để hòn đảo bứt phá.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Phú Quý, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những định hướng chiến lược cho Phú Quý trong giai đoạn mới, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhấn mạnh: “Văn kiện Đại hội Đảng bộ đặc khu Phú Quý nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần tiếp tục bám sát những nội dung mới, nhất là các quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... phản ánh đúng, rõ nét hơn nữa đặc điểm và tình hình thực tiễn của đặc khu, xác định rõ vị trí, tầm vóc, vai trò, tiềm năng, thế mạnh... với tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ lộ trình”. Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết phải xác định làm gì và làm như thế nào để khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trên đảo phát triển nhanh hơn, hiệu quả và bền vững hơn, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; sau khi ban hành có thể tổ chức triển khai thực hiện ngay”.

Chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là sự động viên và kim chỉ nam, yêu cầu cao đối với Đảng bộ và chính quyền đặc khu trong việc biến các mục tiêu thành hành động cụ thể. Để hiện thực hóa những mục tiêu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ đặc khu Phú Quý tập trung vào 5 nội dung trọng tâm bao gồm: củng cố tổ chức, xây dựng đoàn kết, thống nhất ý chí; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng; làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là những định hướng cốt lõi để Phú Quý vững vàng tiến bước.

Đặc khu Phú Quý nhìn từ trên cao

Biến nghị quyết thành hành động

Ngay sau đại hội, Đảng bộ đặc khu Phú Quý đã không để nghị quyết dừng lại trên văn bản. Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, đặc khu đã nhanh chóng ban hành Chương trình hành động thể hiện cam kết biến các mục tiêu thành những công việc cụ thể, có thể đo lường và đánh giá được.

Theo đó, chương trình hành động của đặc khu Phú Quý đã xây dựng một lộ trình toàn diện, bao trùm các lĩnh vực then chốt. Nổi bật là việc tập trung vào 2 trụ cột kinh tế chính: phát triển kinh tế biển theo hướng “xanh” và bền vững, gắn với khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản, xây dựng thương hiệu hải sản đặc trưng; đồng thời, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với các loại hình nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, tổ chức sự kiện quy mô lớn. Đặc khu đã chủ động mời gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án tàu cao tốc hiện đại, trung tâm thương mại và hạ tầng du lịch, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển.

Tàu đánh cá trong và ngoài tỉnh neo đậu tại Cảng Phú Quý

Bên cạnh đó, việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xem là nền tảng vững chắc. Các dự án giao thông, viễn thông, cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế được ưu tiên nguồn lực, không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế mà còn trực tiếp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Công tác quốc phòng - an ninh được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, trong đó mỗi tàu thuyền, mỗi ngư dân là một “điểm canh” để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.



Để các mục tiêu và nhiệm vụ trên được thực hiện thành công, đặc khu Phú Quý đã xác định 3 khâu đột phá chiến lược mang tính quyết định. Đó là đột phá về con người, đặt con người vào vị trí trung tâm, đặc khu Phú Quý tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đây là lực lượng nòng cốt để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai mọi công việc, bảo đảm sự thành công của nghị quyết; đột phá về hạ tầng: Việc tập trung nguồn lực đầu tư vào hạ tầng kinh tế du lịch và các công trình trọng điểm sẽ tạo ra những bước nhảy vọt, mở ra không gian phát triển mới và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực từ bên ngoài; đột phá về công nghệ: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, sẽ là động lực để đặc khu Phú Quý bắt kịp xu thế phát triển hiện đại, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đặc khu Phú Quý sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo nên những bước phát triển đột phá, bền vững, xứng đáng với vị thế tiền tiêu và sự quan tâm của cả nước.