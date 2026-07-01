Đại bại 0-5 trước Levadia Tallinn, Caernarfon Town sớm hụt hơi vòng loại Conference League Caernarfon Town thua đậm 0-5 trước FC Levadia Tallinn ngay trên sân nhà The Oval ở lượt đi vòng loại 1 Europa Conference League. Peetson, Pedro, Roosnupp, Ainsalu và Otoo lần lượt lập công giúp đại diện Estonia áp đảo hoàn toàn, đẩy đại diện Wales vào tình cảnh cực kỳ khó khăn trước lượt về.

Caernarfon Town 0 - 5 FC Levadia Tallinn Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Caernarfon Town tiếp đón FC Levadia Tallinn.

15' Peetson mở tỷ số cho Levadia Tallinn Phút 15, R. Peetson dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Joao Pedro, đưa FC Levadia Tallinn vươn lên dẫn trước Caernarfon Town với tỷ số 0-1 ngay trên sân The Oval. Bàn thắng mở tỷ số đến sớm giúp đội khách tạm thời nắm quyền chủ động trong trận lượt đi vòng sơ loại thứ nhất Conference League.

20' Skvortsov nhận vàng sau niềm vui bàn thắng Phút 20', M. Skvortsov phải nhận thẻ vàng bên phía FC Levadia Tallinn. Đội khách đang tạm hài lòng với lợi thế 0-1 sau pha lập công phút 15', nhưng chiếc thẻ này buộc học trò phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của hiệp một.

24' Nash lại một thẻ vàng cho Caernarfon Town Phút 24, đến lượt B. Nash bên phía Caernarfon Town phải nhận thẻ vàng. Chủ nhà đang chịu sức ép lớn khi bị dẫn 0-1 và giờ có tới hai cầu thủ hai đội cùng vướng thẻ chỉ trong ít phút ngắn ngủi.

41' Joao Pedro tỏa sáng, Levadia nhân đôi cách biệt Phút 41, Joao Pedro tiếp tục ghi tên mình lên bảng điện tử, ấn định tỷ số 0-2 cho FC Levadia Tallinn ngay trên sân The Oval. Chỉ trong hiệp một, đội khách đã có tới hai bàn thắng, còn Caernarfon Town thì đang chật vật cả về thế trận lẫn tâm lý sau khi B. Nash phải nhận thẻ vàng.

45+1' Roosnupp hoàn tất hat-trick bàn thắng hiệp một Phút 45+1', M. Roosnupp ấn định tỷ số 0-3 cho FC Levadia Tallinn ngay trước giờ nghỉ, khép lại một hiệp đấu thảm họa với Caernarfon Town. Ba bàn chỉ trong 45 phút cho thấy sự áp đảo toàn diện của đội khách trên sân The Oval.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Ainsalu lập cú đúp, Levadia dẫn 0-4 Phút 47, M. Ainsalu ghi bàn thứ hai của mình trong trận, ấn định tỷ số 0-4 cho FC Levadia Tallinn ngay đầu hiệp hai. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ từ phút 20 đến 47, Caernarfon Town đã bị đội khách xẻ lưới liên tiếp, một màn trình diễn quá chênh lệch trên sân The Oval.

60' Caernarfon Town thay người khi đã thua đậm Phút 60, Zanzala được tung vào sân thay Mendes bên phía Caernarfon Town, khi đội bóng xứ Wales đang hứng chịu tỷ số 0-4 trước FC Levadia Tallinn. Sự thay đổi này khó lòng cứu vãn cục diện sau khi đối thủ đã ghi liền bốn bàn chỉ trong hiệp một và đầu hiệp hai.

60' Caernarfon Town thay người khi đã thua sâu Phút 60, HLV Caernarfon Town rút A. Cieslewicz để tung O. Evans vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đã hứng chịu tới 4 bàn thua trước một Levadia Tallinn quá thăng hoa, và ván bài này nhiều khả năng nhằm làm mới thể lực cho hiệp đấu còn lại.

63' Caernarfon Town nhận thẻ đỏ, B. Nash rời sân Phút 63, B. Nash bên phía Caernarfon Town phải nhận thẻ đỏ rời sân, sau khi đã có thẻ vàng từ phút 24. Đã bị FC Levadia Tallinn dẫn 0-4 trước đó, đội bóng xứ Wales giờ còn phải chơi thiếu người trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

64' Skvortsov đá hỏng phạt đền phút 64 Phút 64, Skvortsov không thể ghi thêm bàn từ chấm 11m cho FC Levadia Tallinn. Dù vậy, thất bại này chẳng ảnh hưởng nhiều khi đội khách đang dẫn trước Caernarfon Town với tỷ số 0-4 và vừa hưởng lợi thế người sau tấm thẻ đỏ ở phút 63.

72' Caernarfon xoay người giữa cơn mưa bàn thua Phút 72, M. Owen được tung vào sân thay S. Bradley bên phía Caernarfon Town, khi tỷ số đã là 0-4 nghiêng hẳn về FC Levadia Tallinn. Đội chủ nhà chơi thiếu người sau thẻ đỏ của B. Nash, và sự thay đổi này nhiều khả năng chỉ nhằm giữ sức, hạn chế thêm thiệt hại trong những phút cuối.

76' Levadia rút Liivak, tung Kaua Davi vào sân Phút 76, HLV FC Levadia Tallinn quyết định thay người khi tỉ số đang là 0-4 nghiêng hẳn về đội khách, đưa Kaua Davi vào sân thay F. Liivak. Sự thay đổi này diễn ra khi Levadia đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, còn Caernarfon Town đang chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ dành cho B. Nash.

76' Levadia tranh thủ xoay tua khi đã dẫn 4 sao Phút 76, E. Otoo được tung vào sân thay M. Roosnupp bên phía FC Levadia Tallinn. Với cách biệt 0-4 cùng lợi thế hơn người sau chiếc thẻ đỏ của Caernarfon Town, đây là sự thay đổi mang tính giữ sức hợp lý hơn là toan tính chiến thuật.

76' Levadia xoay người khi đã dẫn cách biệt 0-4 Phút 76, Wendell được tung vào sân thay B. Tambedou bên phía FC Levadia Tallinn. Với cách biệt 0-4 cùng lợi thế hơn người sau chiếc thẻ đỏ của Caernarfon Town, đây đơn giản là sự điều chỉnh nhân sự để giữ sức cho những cái tên đã hoàn thành nhiệm vụ.

79' Otoo hoàn tất mưa bàn thắng, Levadia dẫn 0-5 Phút 79, Otoo đá bại hàng thủ rệu rã của Caernarfon Town sau đường kiến tạo của Ainsalu, ấn định 0-5 cho FC Levadia Tallinn. Đội chủ nhà chơi thiếu người từ phút 63 sau chiếc thẻ đỏ của Nash, và trận đấu gần như đã ngã ngũ từ rất lâu trước khi bàn thắng này xuất hiện.

83' Caernarfon Town xáo trộn nhân sự khi cơn mưa bàn thắng vẫn chưa dứt Phút 83, D. Thomas được tung vào sân thay D. Gosset bên phía Caernarfon Town, khi đội chủ nhà đang chịu trận với tỷ số 0-5 trước FC Levadia Tallinn. Từ chỗ chơi thiếu người sau thẻ đỏ của B. Nash, hàng thủ chủ nhà gần như bất lực trước sức tấn công vũ bão của đối thủ suốt cả trận.

83' Caernarfon xoay người, thay đổi cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa Phút 83, I. Lewis được tung vào sân thay Z. Clarke bên phía Caernarfon Town. Sự thay đổi này khó lòng cứu vãn được gì khi đội chủ nhà đang thi đấu thiếu người và bị dẫn cách biệt 0-5 trước FC Levadia Tallinn.

83' Levadia xoay tua đội hình khi đã dẫn 0-5 Phút 83, Alexandre vào sân thay Joao Pedro bên phía FC Levadia Tallinn. Cách biệt 0-5 cùng thẻ đỏ dành cho Caernarfon Town từ phút 63 khiến trận đấu gần như đã an bài, HLV đội khách tranh thủ để các trụ cột nghỉ ngơi.

83' Levadia rút Skvortsov, tung Kirss vào sân Phút 83, R. Kirss được tung vào sân thay cho M. Skvortsov bên phía FC Levadia Tallinn. Đây là sự thay đổi mang tính thủ tục khi Levadia đã áp đảo hoàn toàn với cách biệt 0-5 trước Caernarfon Town, đội đang chơi thiếu người vì thẻ đỏ.

84' N. Edwards nhận thẻ vàng phút 84 Phút 84, N. Edwards bị ghi vào sổ đen khi Caernarfon Town đang chịu trận thua đậm 0-5 trước FC Levadia Tallinn. Đội chủ nhà xứ Wales vốn đã chật vật với 10 người từ phút 63 sau khi B. Nash nhận thẻ đỏ, giờ lại thêm một cầu thủ dính thẻ phạt trong những phút cuối trận.

88' Wendell nhận thẻ vàng phút 88 Phút 88, Wendell bên phía FC Levadia Tallinn phải nhận thẻ vàng. Thẻ phạt này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều khi đội khách đang dẫn trước Caernarfon Town với cách biệt 0-5 và đối thủ đã chơi thiếu người từ phút 63.

KT Kết thúc: Caernarfon Town 0-5 FC Levadia Tallinn Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 02:20 10/07/2026

Sân The Oval sẽ là nơi diễn ra cuộc chạm trán đáng chú ý giữa Caernarfon Town và FC Levadia Tallinn, thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu là cơ hội để đại diện bóng đá xứ Wales thử sức trước một đối thủ đến từ Estonia, quốc gia có truyền thống tham dự các cúp châu Âu ở cấp câu lạc bộ.

Bối cảnh trận đấu

Đây là một trận đấu mang tính chất cọ xát quốc tế quan trọng đối với Caernarfon Town, đội bóng đại diện cho Wales tại đấu trường châu Âu. Việc được thi đấu trên sân nhà The Oval sẽ là lợi thế tâm lý đáng kể, giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin khi đối đầu với một đối thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như FC Levadia Tallinn.

Về phía đội khách, FC Levadia Tallinn là một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất tại Estonia, thường xuyên góp mặt ở các vòng loại cúp châu Âu. Kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường quốc tế có thể là yếu tố giúp đội bóng này tạo ra sự khác biệt trước một đối thủ đến từ giải đấu có trình độ thấp hơn về mặt xếp hạng UEFA.

Dự đoán chiến thuật

Với vị thế là đội bóng nhỏ hơn về tiềm lực tài chính và trình độ chuyên môn so với mặt bằng chung các đối thủ tại Europa Conference League, Caernarfon Town nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tổ chức đội hình kỷ luật và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tạo ra sự khó chịu cho đối phương.

Ngược lại, FC Levadia Tallinn được kỳ vọng sẽ chủ động cầm bóng và triển khai tấn công nhiều hơn, tận dụng sự nhỉnh hơn về kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu cúp châu Âu để tìm kiếm bàn thắng. Khả năng kiểm soát thế trận của đội khách trong phần lớn thời gian trận đấu là điều có thể xảy ra, buộc Caernarfon Town phải thi đấu phòng ngự phản công.

Nhận định

Trận đấu giữa Caernarfon Town và FC Levadia Tallinn được dự báo sẽ là một cuộc thử thách không nhỏ đối với đội chủ nhà. Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, đặc biệt là ở các trận đấu cúp mang tính chất một lượt trận hoặc loại trực tiếp, nơi tinh thần thi đấu và sự may mắn có thể tạo nên khác biệt lớn.

Người hâm mộ có mặt tại The Oval hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận cầu giàu cảm xúc, nơi Caernarfon Town sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra dấu ấn trước một đối thủ được đánh giá cao hơn từ Estonia.

Phong độ gần đây của Caernarfon Town

20/06/2026: Glentoran 1-2 Caernarfon Town (Thắng)

18/04/2026: Caernarfon Town 2-0 Penybont (Thắng)

12/04/2026: Caernarfon Town 3-0 Flint Town United (Thắng)

03/04/2026: Colwyn Bay 0-2 Caernarfon Town (Thắng)

28/03/2026: Caernarfon Town 0-4 The New Saints (Thua)

Phong độ gần đây của FC Levadia Tallinn

04/07/2026: Trans Narva 1-3 FC Levadia Tallinn (Thắng)

28/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-2 Flora Tallinn (Thua)

20/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-1 Kalju Nomme (Hòa)

17/06/2026: Nõmme United 1-2 FC Levadia Tallinn (Thắng)

13/06/2026: Flora Tallinn 1-3 FC Levadia Tallinn (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Caernarfon Town (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FC Levadia Tallinn (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Caernarfon Town: Không có thông tin chấn thương

FC Levadia Tallinn: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Caernarfon Town thắng: 33%

Hòa: 33%

FC Levadia Tallinn thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Caernarfon Town: bàn

FC Levadia Tallinn: bàn

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