Đại chiến MU và Tottenham vì Mateus Fernandes: Thương vụ 80 triệu bảng nóng nhất Ngoại hạng Anh Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham với mức giá 80 triệu bảng, bất chấp sự can thiệp mạnh mẽ từ Tottenham Hotspur.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một cuộc đối đầu căng thẳng trên bàn đàm phán khi cả Manchester United và Tottenham Hotspur đều đặt Mateus Fernandes vào tầm ngắm tối thượng. Theo thông tin từ ký giả uy tín Florian Plettenberg, tiền vệ thuộc biên chế West Ham đã trở thành mục tiêu chiến lược mà Quỷ đỏ thành Manchester quyết tâm sở hữu bằng mọi giá.

Mức giá kỷ lục cho một tài năng triển vọng

Dù mới 21 tuổi, Mateus Fernandes đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất tại giải đấu. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nguồn năng lượng dồi dào trong lối chơi pressing đã biến anh thành món hàng hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, để sở hữu chữ ký của sao trẻ này, các đại gia sẽ phải chi ra một khoản kinh phí khổng lồ.

Phía West Ham United đã đưa ra thông điệp đanh thép khi yêu cầu mức phí chuyển nhượng vượt mốc 80 triệu bảng Anh. Con số này không chỉ phản ánh giá trị thực lực của Fernandes mà còn là động thái bảo vệ tài sản của đội bóng London trước sự chèo kéo từ các đối thủ trực tiếp.

Man Utd và Tottenham đều muốn sở hữu Mateus Fernandes. Ảnh: Getty Images

Lợi thế của Manchester United và đòn bẩy tâm lý

Trong cuộc đua song mã này, Manchester United đang nắm giữ một lợi thế cực lớn: ý nguyện của cầu thủ. Các nguồn tin nội bộ xác nhận Mateus Fernandes dành sự ưu tiên tuyệt đối cho sân Old Trafford. Tiền vệ này tin rằng triết lý phát triển của Quỷ đỏ là bệ phóng hoàn hảo để anh nâng tầm sự nghiệp.

Việc thống nhất các điều khoản cá nhân giữa MU và người đại diện của Fernandes được cho là sẽ diễn ra nhanh chóng. Đội ngũ tuyển trạch của nửa đỏ thành Manchester đánh giá đây là mảnh ghép hoàn hảo để tái thiết tuyến giữa, mang lại sự sáng tạo và chất thép cần thiết cho đội hình của HLV trưởng.

Sự can thiệp quyết liệt từ Tottenham Hotspur

Tuy nhiên, Tottenham Hotspur không hề có ý định bỏ cuộc dễ dàng. Đội bóng Bắc London đang nỗ lực tận dụng tiềm lực tài chính mạnh mẽ để đưa ra một đề nghị hấp dẫn hơn nhằm "nẫng tay trên" đối thủ. Spurs tin rằng họ có thể thuyết phục West Ham bằng một cấu trúc thanh toán linh hoạt và mức phí lót tay cao hơn.

Sự xuất hiện của Tottenham vô tình tạo ra một cuộc đấu giá có lợi cho West Ham. Đội bóng thành London đang tận dụng triệt để sự cạnh tranh này để đẩy giá trị thương vụ lên mức tối đa. Đối với Manchester United, thử thách hiện tại không chỉ là thuyết phục cầu thủ mà còn là bản lĩnh bạo chi để dứt điểm thương vụ trước khi Tottenham tạo nên bất ngờ.

Nhìn chung, tương lai của Mateus Fernandes đang phụ thuộc vào việc đội bóng nào quyết đoán hơn trên bàn đàm phán. Với mức giá 80 triệu bảng, đây chắc chắn sẽ là một trong những bản hợp đồng định hình lại cấu trúc quyền lực tại khu trung tuyến của các ông lớn Ngoại hạng Anh trong mùa giải tới.