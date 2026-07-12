Đại chiến Pháp - Tây Ban Nha: Kylian Mbappe và lời nguyền mang tên Lamine Yamal Bán kết World Cup 2026 chứng kiến màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Pháp và Tây Ban Nha, nơi Kylian Mbappe nỗ lực phá bỏ cái bóng vĩ đại của thần đồng Lamine Yamal.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới, mà còn là chương mới nhất trong cuốn hồi ký đầy duyên nợ giữa Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Diễn ra vào lúc 2h ngày 15/7 (giờ Việt Nam), cuộc thư hùng này mang theo sức nặng của lịch sử và những con số thống kê đang chống lại siêu sao số một của "Gà trống Gô-loa".

Nỗi ám ảnh mang tên Lamine Yamal

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, hiếm có sự kình địch cá nhân nào lại nghiêng hẳn về một phía như cách Lamine Yamal đang áp đảo Kylian Mbappe. Dù ở cấp độ câu lạc bộ trong màu áo Barcelona hay đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Yamal đã trở thành "khắc tinh" thực sự của tiền đạo người Pháp.

Thống kê cho thấy trong 10 lần so tài trực tiếp, Mbappe chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng, trong khi Yamal hoàn toàn chiếm ưu thế ở 8 trận còn lại. Đáng chú ý, ở các vòng đấu loại trực tiếp một lượt - nơi bản lĩnh và sự định đoạt được đặt lên hàng đầu - Mbappe vẫn chưa một lần biết đến mùi vị chiến thắng trước người đàn em kém mình nhiều tuổi.

Yamal được xem là "khắc tinh" của Mbappe trong những lần đối đầu gần đây.

Sự tự tin của Yamal không phải không có cơ sở. Sau khi vượt qua Bỉ ở tứ kết, ngôi sao trẻ này đã gửi lời cảnh báo đanh thép: "Nếu Pháp phải e ngại đội nào thì đó là chúng tôi. Chúng tôi từng loại họ, đánh bại họ hai lần. Chúng tôi không hề sợ hãi". Thực tế chứng minh, Mbappe và tuyển Pháp đã liên tiếp gục ngã trước Tây Ban Nha tại bán kết EURO 2024 (thua 1-2) và bán kết Nations League 2025 (thua 4-5).

Sự tương phản giữa phong độ cá nhân và kết quả tập thể

Điểm nghịch lý trong cuộc đối đầu này nằm ở hiệu suất ghi bàn. Dù thường xuyên nhận thất bại chung cuộc, Mbappe vẫn duy trì được hiệu suất cá nhân đáng nể với 9 bàn thắng sau 10 lần đối đầu Yamal. Phía bên kia chiến tuyến, Yamal ghi được 6 bàn, nhưng tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi và kết quả cuối cùng lại tỏ ra hiệu quả hơn hẳn.

Tại World Cup 2026, bức tranh phong độ của hai ngôi sao đang có sự đảo chiều thú vị. Mbappe đang rực sáng rỡ với 8 pha lập công, vững vàng ở vị trí dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới". Ngược lại, Yamal đang trải qua một giải đấu khá trầm lặng về mặt con số khi mới chỉ có duy nhất 1 bàn thắng. Tuy nhiên, về mặt tập thể, Pháp đang thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn với những chiến thắng áp đảo, trong khi Tây Ban Nha phải rất vất vả mới vượt qua các vòng knock-out nhờ những khoảnh khắc lóe sáng ở phút cuối.

Lịch sử đứng về phía "Bò tót"

Xét về bề dày đối đầu, Tây Ban Nha đang là đội nhỉnh hơn. Trong 38 lần chạm trán xuyên suốt lịch sử, "La Roja" giành 18 chiến thắng, so với 13 của Pháp. Dù giai đoạn từ giữa thập niên 1980 đến đầu những năm 2000 chứng kiến sự thống trị của Pháp với những huyền thoại như Michel Platini hay Zinedine Zidane, nhưng cán cân quyền lực đã thay đổi rõ rệt trong hơn một thập kỷ qua.

Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng tới 7 trận. Trận đấu đáng nhớ nhất gần đây chính là bán kết Nations League vào tháng 6/2025, một cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ kết thúc với thắng lợi 5-4 nghiêng về đoàn quân xứ sở bò tót.

Thống kê 5 lần đối đầu gần nhất giữa Pháp và Tây Ban Nha

Kết quả Giải đấu Tây Ban Nha 5-4 Pháp Bán kết Nations League 2025 Tây Ban Nha 2-1 Pháp Bán kết EURO 2024 Tây Ban Nha 1-2 Pháp Chung kết Nations League 2021 Pháp 0-2 Tây Ban Nha Giao hữu Pháp 1-0 Tây Ban Nha Giao hữu

Kết quả 5 lần đối đầu gần nhất giữa Pháp và Tây Ban Nha

Pháp đang hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, một kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Trong khi đó, Tây Ban Nha khao khát tái hiện vinh quang năm 2010. Liệu bản lĩnh của Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới sẽ giúp anh phá bỏ cái dớp trước Yamal, hay thần đồng của Barcelona sẽ một lần nữa gieo sầu cho người Pháp? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút (hoặc hơn) tại sân khấu rực lửa của World Cup 2026.