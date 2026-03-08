Đại diện Vinicius chỉ trích dữ dội tin đồn gia nhập Arsenal là sai sự thật Công ty đại diện Roc Nation Sports phản pháo gay gắt trước các báo cáo liên quan đến tương lai của Vinicius Junior, khẳng định chưa hề có đàm phán với Arsenal.

Công ty đại diện của Vinicius Junior, Roc Nation Sports International, vừa phát đi thông điệp cứng rắn nhằm bác bỏ những tin đồn về việc chân sút thuộc biên chế Real Madrid chuẩn bị chuyển sang thi đấu cho Arsenal. Tổ chức này khẳng định các báo cáo lan truyền trên truyền thông gần đây là hoàn toàn sai sự thật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cầu thủ.

Vinicius là ưu tiên của Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố cứng rắn từ công ty đại diện

Roc Nation Sports International – cơ quan đại diện do ông trùm âm nhạc Jay-Z sáng lập – đã công khai bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước cách đưa tin của một số đơn vị báo chí trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Mặc dù không chỉ đích danh một đơn vị cụ thể, động thái này diễn ra ngay thời điểm các tin đồn liên quan đến tương lai của tuyển thủ Brazil tại Santiago Bernabeu chạm đỉnh điểm.

Trên trang cá nhân Instagram, ông Michael Yormark, Chủ tịch của Roc Nation Sports International, lên tiếng chỉ trích gay gắt:

"Roc Nation Sports International và toàn bộ đội ngũ của chúng tôi không thể ngồi yên khi các phương tiện truyền thông thiếu chuyên nghiệp và thiếu hiểu biết xuất bản những thông tin sai sự thật và gây hại nhằm mục đích thu hút sự chú ý. Điều này đặc biệt không thể chấp nhận được khi nó nhắm trực tiếp vào các khách hàng của chúng tôi mà không có bất kỳ cơ sở nào. Nó gây xáo trộn, có hại và mang tính phỉ báng. Các cơ quan truyền thông và nhà báo cần phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn."

Bối cảnh hợp đồng tại Real Madrid và thái độ từ Arsenal

Bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ phía công ty quản lý, tương lai của Vinicius vẫn đang là đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt tại giải Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 26 tuổi chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối của hợp đồng hiện tại với Real Madrid, trong khi các cuộc đàm phán gia hạn giữa đôi bên đang gặp phải bế tắc rõ rệt.

Chính sự chậm trễ trong quá trình đàm phán tại Tây Ban Nha đã khiến ban lãnh đạo Arsenal chú ý. Một số nguồn tin cho rằng đội chủ sân Emirates sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương truyền thống và kết hợp các thỏa thuận quyền hình ảnh giá trị cao để thuyết phục ngôi sao người Brazil.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đại diện hai câu lạc bộ vẫn chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào. Arsenal tiếp tục theo dõi sát sao mọi diễn biến xung quanh tình hình hợp đồng của Vinicius tại Bernabeu trước khi đưa ra bước đi tiếp theo.