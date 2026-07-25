Đai đo nhịp tim Suunto SHRM2 lộ diện qua chứng nhận FCC với nhiều nâng cấp đáng chú ý Suunto SHRM2 đạt chứng nhận FCC, đánh dấu sự trở lại của đai đo nhịp tim đeo ngực với pin CR2032 lớn hơn và khả năng kháng nước 30 mét.

Thương hiệu thiết bị thể thao Suunto chuẩn bị làm mới dải phụ kiện đo nhịp tim chuyên dụng với mẫu sản phẩm mới mang mã hiệu SHRM2. Thiết bị vừa xuất hiện trong hồ sơ cấp phép của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), phát đi tín hiệu về một đợt ra mắt thương mại trong thời gian tới nhằm thay thế cho dòng Smart Heart Rate Belt hiện hành.

Mẫu đai đo nhịp tim mới của Suunto dự kiến sẽ thay thế cho phiên bản hiện tại.

Những cải tiến kỹ thuật nổi bật trên Suunto SHRM2

Theo dữ liệu từ FCC, Suunto SHRM2 tiếp tục duy trì kiểu dáng đai đeo ngực truyền thống thay vì chuyển sang dạng cảm biến quang học đeo ở cổ tay hoặc bắp tay. Dạng đai đeo ngực vốn được giới vận động viên ưa chuộng nhờ độ chính xác cao khi theo dõi chỉ số ở các bài tập cường độ thay đổi đột ngột.

Điểm nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý trên SHRM2 là việc chuyển sang sử dụng viên pin khuy áo CR2032 có thể tháo rời. So với viên pin nhỏ hơn trên thế hệ tiền nhiệm, chuẩn pin mới hứa hẹn cải thiện đáng kể thời lượng vận hành cho thiết bị.

Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn giữ chuẩn kháng nước ở độ sâu 30 mét (3 ATM), đảm bảo khả năng theo dõi dữ liệu hoàn chỉnh cho người dùng trong các hoạt động bơi lội. Về mặt kết nối, đai đeo tích hợp chuẩn Bluetooth Low Energy (BLE) phiên bản mới hơn, giúp tối ưu hóa hiệu suất truyền dữ liệu liên tục đến các thiết bị theo dõi với mức tiêu thụ năng lượng thấp.

Vị thế cạnh tranh trên thị trường thiết bị đeo chuyên dụng

Động thái xuất hiện tại FCC cho thấy Suunto đang tiến hành hiện đại hóa dòng thiết bị phụ kiện sau nhiều năm không có cập nhật lớn về mặt phần cứng. Dù thông tin chi tiết về các tính năng bổ sung và ngày phát hành chính thức chưa được công bố, việc hoàn tất chứng nhận FCC thường là bước cuối cùng trước khi sản phẩm được tung ra thị trường.

Sau khi ra mắt, Suunto SHRM2 sẽ gia nhập phân khúc đai đo nhịp tim chuyên dụng và cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm phổ biến hiện nay như Polar H10 hay Garmin HRM 200. Chi tiết chính thức về giá bán cũng như kế hoạch phân phối sẽ được xác nhận khi Suunto công bố sản phẩm.