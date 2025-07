Trong hai ngày 12 và 13/7, Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đại hội đã đề ra; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển; xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế, xã hội trên khu vực biên giới đạt hiệu quả được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ 26.542 tổ, đội với 170.481 lượt; trên biển 1.215 lần với 5.740 hải lý.

Phối hợp tổ chức 4.801 buổi tuyên truyền cho 244.885 lượt người, cấp phát 34,873 tờ rơi, tờ gấp liên quan đến phòng, chống khai thác IUU; vận động 17.126 lượt chủ phương tiện thường xuyên ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đồng thời, độc lập điều tra xử lý 628 vụ với 746 đối tượng, 416 phương tiện; khởi tố 11 vụ án hình sự với 11 đối tượng về ma túy, thu 18,903 gam ma túy các loại, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng; phối hợp với các lực lượng xử lý 348 vụ, với 477 đối tượng...

Thành lập và duy trì hoạt động của 38 tổ tự quản an ninh trật tự; 36 tổ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; bốn câu lạc bộ và 614 hộ gia đình tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; 51 hòm thư tố giác tội phạm; duy trì 81 dòng họ với 716 gia đình tự quản an ninh trật tự; 170 tổ sản xuất an toàn với 1.703 tàu cá tham gia…

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về biên giới với tổng giá trị khoảng 2,8 tỷ đồng. Các mô hình như: Nâng bước em đến trường; Con nuôi Đồn Biên phòng; Đàn gà sinh kế; Tiết học biên giới, biển đảo; Vì những con tàu xa khơi; ATM nước sạch biên cương… được triển khai hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ mở được 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 311 đoàn viên ưu tú, kết nạp được 139 đảng viên mới. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi chiếm từ 75% trở lên. Bảo đảm 100% đơn vị có môi trường văn hoá tốt, lành mạnh; bảo đảm quân số khỏe đạt 98,6% trở lên.

Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, hằng năm đạt từ 1.350.000 đồng/người/năm trở lên, đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội từ 3.500- 4.000 đồng/người/ngày.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chỉ trong một thời gian ngắn Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên (cũ) đã chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức đại hội cũng như những kết quả đạt được nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

Đại tá Đinh Văn Hưng cho biết, dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, đề nghị Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; nhân rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các mô hình hỗ trợ nhân dân các xã biên giới phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội… Thông qua đó, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới..

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk biểu quyết, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tại Đại hội lần thứ XVI; dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội…