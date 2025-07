Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đam Rông 4 lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Trong 2 ngày 24 - 25/7, diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đam Rông 4 lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 168 đại biểu, đại diện cho 468 đảng viên toàn Đảng bộ.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các địa phương.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Đạ Tông, Đạ Long và Đưng K’Nớ (thuộc huyện Đam Rông và Lạc Dương cũ).

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã đã tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch sang phát triển theo hướng chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình độ canh tác của nông hộ...

Xã tập trung khai thác thế mạnh của địa phương về cảnh quan, khí hậu, sông suối, suối khoáng nóng để phát triển “Làng du lịch cộng đồng”, “Du lịch canh nông”; khôi phục, duy trì và phát triển các ngành nghề có tiềm năng và lợi thế của địa phương như: dệt thổ cẩm truyền thống, sản xuất rượu cần... góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho một bộ phận người dân địa phương.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện; diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa… được quan tâm và phát triển ổn định; an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, bảo đảm vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu, khâu đột phát, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, tốc độ phát triển sản xuất theo giá so sánh bình quân hàng năm đạt từ 10 - 11%; tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 51 - 54%, công nghiệp - xây dựng từ 15 - 17% và dịch vụ, du lịch 30 - 32%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã hằng năm tăng bình quân 12 - 13%. Xã duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2030. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 - 1,5%/năm...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Trương Minh Đương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đam Rông 4 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị xã Đam Rông 4 nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất tư tưởng, sớm ổn định, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, hiểu dân.

"Đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", Thiếu tướng Trương Minh Đương nhấn mạnh.

Đảng ủy xã tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Địa phương tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực và uy tín đảm đương các nhiệm vụ trong tình hình mới. Đi đôi với đó, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái trong Đảng; xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ, đảng viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu.

Cán bộ chủ chốt phải thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe người dân, đề cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ của Nhân dân. Xã tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết Nhân dân và giám sát, phản biện xã hội.

Địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Đây là xu thế, định hướng lớn của Trung ương được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đảng bộ xã Đam Rông 4 quán triệt cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động về chuyển đổi số phù hợp với đặc thù của địa phương.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp xã quan tâm quan tâm, chăm lo toàn diện văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả an sinh xã hội.

Tiềm lực quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường.