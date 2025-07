Thời sự Đại hội Đảng bộ xã Tân Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030: Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tân Minh định hướng trở thành trung tâm kinh tế năng động với hạ tầng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ...

Đường giao thông đô thị ở Tân Minh

Tập trung phát triển công nghiệp

Trong bối cảnh hiện nay, việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính để hình thành xã Tân Minh không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo thêm động lực mới, tận dụng hiệu quả làn sóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với đó, tiếp tục triển khai Khu công nghiệp Tân Đức ngày càng hoàn thiện, thu hút các nhà đầu tư; định hướng phát triển Khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2; kêu gọi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Phúc 1, Tân Phúc 2; kênh tiếp nước Biển Lạc, hồ chứa nước Sông Dinh 3; đường cao tốc Bắc - Nam, đường Tân Minh - Sơn Mỹ, đường sắt tốc độ cao, Quốc lộ 1A sẽ là động lực quan trọng để giao thương, kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khu công nghiệp Tân Đức đang xây dựng

Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh Hà Lê Thanh Chung, nhấn mạnh: Trong 5 năm tới, Tân Minh huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xã ưu tiên ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội và nâng cao năng suất lao động. Địa phương xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số phát triển y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, tạo đột phá trong phát triển.

Tân Minh muốn phát triển công nghiệp và xây dựng phải đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Khu công nghiệp Tân Đức đi vào hoạt động; triển khai công tác thành lập và đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2, Cụm công nghiệp Tân Phúc 1, Tân Phúc 2... trở thành một động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của xã. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch của xã. Huy động các nguồn lực để triển khai đề án “Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”.

Vùng nguyên liệu mía ở Tân Minh

Đảng bộ xã Tân Minh quyết tâm và vững tin thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030, phấn đấu đưa quê hương phát triển toàn diện, bền vững, với các công trình trọng điểm: công trình Khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2, Cụm công nghiệp Tân Phúc 1, Tân Phúc 2; giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua địa bàn xã; giải phóng mặt bằng công trình đường đi Tân Minh - Sơn Mỹ đoạn qua địa bàn xã; quy hoạch và xây dựng Khu trung tâm hành chính xã Tân Minh; dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Đức.

Cây ăn trái là thế mạnh ở Tân Minh

Nông nghiệp, thương mại làm nền tảng

Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tân Minh xác định nhiệm vụ tập trung chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất ứng dụng công nghệ cao, canh tác nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Xã tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao và chuyển đổi số vào sản xuất; gắn kết sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản; ưu tiên các sản phẩm nông - lâm nghiệp có thế mạnh địa phương.

Cùng với phát triển giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, phù hợp điều kiện khí hậu, Tân Minh xây dựng danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực mang thương hiệu xã; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ theo chuỗi giá trị, nhất là giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Minh trong nhiệm kỳ mới sẽ quyết liệt trong triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, phục vụ công tác điều hành và giải quyết thủ tục hành chính công nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả.

Đặc biệt, minh bạch trong công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là tại các khu vực có khả năng phát triển công nghiệp, dịch vụ và dân cư. Tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển trọng điểm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn xã.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, thương mại nông thôn, nhất là dịch vụ gắn với nông nghiệp, dịch vụ hậu cần phục vụ khu công nghiệp. Phát triển du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm nông nghiệp ở những khu vực có điều kiện. Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp điều kiện địa phương. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2025 - 2030.

Phát huy vai trò các thành phần kinh tế, đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.