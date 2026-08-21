Thời sự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đặt nền tảng cho nhiệm kỳ mới Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I ghi nhận kết quả nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời đặt trọng tâm đổi mới, chuyển đổi số và đưa học tập suốt đời đi vào chiều sâu.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Ngày 21/8, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề “Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài - Xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững” với sự tham dự của 297 đại biểu chính thức.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và hai Phó Chủ tịch Trung ương Hội dự Đại hội

Về phía Trung ương, dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam; Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều dự Đại hội

Về phía lãnh đạo tỉnh, tham dự có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Đa Cát Vinh và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc dự Đại hội

Dấu ấn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông được triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch Covid-19 và thiên tai.

Các cấp Hội vẫn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình, phong trào học tập suốt đời.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho các em học sinh Lâm Đồng tại Đại hội

Trước khi hợp nhất, ba tỉnh có 5.695 tổ chức Hội với hơn 767.000 hội viên, chiếm 20,87% dân số. Các mô hình học tập tiếp tục được mở rộng.

Tỷ lệ gia đình học tập đạt 73,27%, dòng họ học tập 66,74%, cộng đồng học tập 95,81% và đơn vị học tập 85,98%. Hơn 106.900 công dân đã đăng nhập, đánh giá trên phần mềm “Công dân học tập”.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao tặng học bổng cho các em học sinh hiếu học trên địa bàn

Đáng chú ý, nguồn lực xã hội dành cho khuyến học tiếp tục được mở rộng. Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội tại ba tỉnh vận động hơn 452 tỷ đồng.

Riêng các quỹ khuyến học huy động 388,5 tỷ đồng, trao học bổng cho hơn 581.000 học sinh và khen thưởng hơn 535.000 học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng học bổng tiếp sức cho học sinh hiếu học trên địa bàn

Các phong trào “Học không bao giờ cùng”, “Tiếp sức đến trường”, “Máy tính cho em” cùng nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn được duy trì, góp phần gắn công tác khuyến học với an sinh xã hội.

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Lâm Đồng có thành tích xuất sắc

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự chủ động của Hội trong quá trình hợp nhất Hội Khuyến học 3 tỉnh.

Hội đã triển khai sớm việc xây dựng đề án, góp phần để UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 706 ngày 11/8/2025 cho phép hợp nhất và công nhận Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau hợp nhất, tổ chức Hội nhanh chóng được ổn định, 100% xã, phường, đặc khu đã có quyết định thành lập Hội. Bà Nguyễn Thị Doan ghi nhận cách triển khai các chương trình theo hướng tập huấn, thí điểm rồi nhân rộng, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp với ngành giáo dục và công tác huy động nguồn lực chăm lo cho người học.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác khuyến học đứng trước yêu cầu mới khi khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số tác động ngày càng sâu rộng.

Theo bà Nguyễn Thị Doan, nguồn nhân lực không chỉ cần kiến thức mà phải có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và năng lực làm chủ công nghệ.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng

Đối với Lâm Đồng, Hội Khuyến học cần góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và các nhiệm vụ chiến lược trên địa bàn Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Doan đề nghị Hội tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học

Trọng tâm là đưa phong trào học tập suốt đời đi vào chiều sâu, lan tỏa từ gia đình, dòng họ đến cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Hội cần đẩy mạnh “Bình dân học vụ số”, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, giúp người dân hình thành kỹ năng số và từng bước thu hẹp khoảng cách số.

Cùng với đó, Hội cần phối hợp với ngành Giáo dục và các tổ chức chính trị - xã hội để góp phần phát triển nguồn nhân lực cho những ngành mũi nhọn của tỉnh. Việc trao học bổng, khuyến khích học tập cần gắn với phát hiện, bồi dưỡng tài năng và định hướng nghề nghiệp sớm.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học

Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” cần tiếp tục được nâng cao chất lượng.

Việc xây dựng xã hội học tập phải gắn với tạo cơ hội học tập cho mọi người, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều đề nghị Hội Khuyến học tỉnh hướng mạnh về cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều đề nghị Hội phát huy vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, hướng mạnh hoạt động về gia đình, dòng họ, cộng đồng và cơ sở.

Hội cần tiếp tục củng cố tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, thích ứng với yêu cầu mới. Chất lượng hoạt động cần được đo bằng sự lan tỏa của phong trào, sự tiến bộ của người học và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định thành công của Đại hội mới là bước khởi đầu.

Ban Chấp hành khóa I sẽ cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình hành động và kế hoạch công tác, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tiếp thu và bế mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tập trung nâng cao hiệu quả các mô hình học tập, huy động thêm nguồn lực chăm lo cho người học, phấn đấu không để học sinh phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và xây dựng Lâm Đồng trở thành địa phương tiêu biểu về phong trào khuyến học, khuyến tài.

Đại hội tặng hoa cho các đồng chí không tái cử vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, giao Ban Chấp hành khóa I cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Đại hội cũng hoàn thành công tác nhân sự khóa I, gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VII.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội

Mục tiêu chính nhiệm kỳ 2026 - 2031 Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đặt mục tiêu củng cố tổ chức Hội, nâng chất lượng các mô hình học tập và huy động nguồn lực cho khuyến học, khuyến tài. Đến năm 2030, trên 90% xã, phường, đặc khu có tổ chức Hội hoạt động hiệu quả; hội viên đạt 30% dân số. Các đại biểu biểu quyết thông qua mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2026 - 2031 Tỷ lệ công dân học tập phấn đấu đạt 60 - 70%, gia đình học tập 85 - 90%, dòng họ học tập 75 - 80%, cộng đồng và đơn vị học tập đạt 95%. Hội phấn đấu vận động quỹ khuyến học 20 - 25 tỷ đồng mỗi năm; trên 80% Hội cấp xã ứng dụng phần mềm quản lý hội viên và các mô hình học tập. Đồng thời, thí điểm 15 mô hình “Trường học xanh” và “Bình dân học vụ số” tại 15 xã, phường, đặc khu để từng bước nhân rộng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đón nhận sự suy tôn của Đại hội giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng