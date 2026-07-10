Thời sự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã thành công tốt đẹp, xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếp tục chương trình, sáng 10/7, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cảm ơn Đội Văn nghệ - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Đại hội được tổ chức theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, với sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đây là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất tổ chức Hội Nhà báo của 3 địa phương, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và định hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều dự đại hội

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành dự đại hội

Tham dự đại hội có nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các tỉnh bạn dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng Lê Huy Toàn khẳng định, đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội sau khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn đầu sau sáp nhập, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu dự và theo dõi Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Hiện Hội Nhà báo tỉnh có 450 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội. Những năm qua, đội ngũ người làm báo luôn phát huy bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời thực tiễn đời sống và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn sau sáp nhập, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mặc dù trải qua nhiều biến động, nhất là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và hợp nhất địa giới hành chính, Hội Nhà báo tỉnh vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới hoạt động, chăm lo quyền lợi hội viên, nâng cao chất lượng nghiệp vụ và đồng hành với các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận nâng cao chất lượng hoạt động của hội trong tình hình mới

Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề trọng tâm của báo chí trong giai đoạn mới.

Các tham luận tại đại hội tập trung vào những vấn đề trọng tâm của báo chí hiện đại như: phát triển báo chí đa phương tiện, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đạo đức người làm báo trong môi trường số, phát huy vai trò của đội ngũ phóng viên thường trú và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ cùng các đại biểu dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, Đại hội lần thứ I là dấu mốc quan trọng của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những đóng góp của báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các mô hình hay, tạo sự đồng thuận xã hội và đồng hành với sự phát triển của tỉnh.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, việc mở rộng không gian tác nghiệp đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ người làm báo trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Do đó, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đúng quy định, chăm lo đời sống hội viên và xây dựng môi trường nghề nghiệp đoàn kết, chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực để Hội Nhà báo cùng các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng Lê Huy Toàn tặng quà lưu niệm đến Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều phát biểu tại đại hội

Đồng chí Phạm Triều ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên trong công tác tuyên truyền, phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội. Báo chí đã lan tỏa các giá trị tích cực, biểu dương người tốt, việc tốt, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế về chất lượng tác phẩm, hiệu quả lan tỏa và yêu cầu đổi mới hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đồng chí Phạm Triều đề nghị Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò của báo chí cách mạng, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng nghiệp vụ và giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tặng phẩm lưu niệm đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để báo chí và Hội Nhà báo tỉnh phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và quà lưu niệm cho các nhà báo trong Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội Nhà báo tỉnh

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen cho các hội viên xuất sắc trong công tác phục vụ đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò của báo chí cách mạng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I xác định tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương. Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phát huy hiệu quả các giải báo chí và chương trình Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Báo chí, Điều lệ Hội và quy định đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các ấn phẩm và mở rộng phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội. Đại hội cũng đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: 100% hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; hằng năm tổ chức từ 2 - 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; mỗi hội viên là phóng viên, biên tập viên có ít nhất một tác phẩm tham dự Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng và chương trình Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, đồng thời tích cực tham gia các giải báo chí Trung ương, bộ, ngành và khu vực. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng ra mắt đại hội Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng khóa I gồm 17 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên. Nhà báo Lê Huy Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh và Nhà báo Vũ Ngọc Tú giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII. Nghị quyết kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hội và các tác phẩm báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí Lâm Đồng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng Lê Huy Toàn trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội. Đồng chí khẳng định, Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và trình độ chuyên môn cao.

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng Lê Huy Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ và bế mạc đại hội



Bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới và sáng tạo. Qua đó nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, phản ánh sinh động thực tiễn và góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng.