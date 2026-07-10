Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã thành công tốt đẹp, xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tiếp tục chương trình, sáng 10/7, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên trong toàn tỉnh.
Đại hội được tổ chức theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, với sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Đây là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất tổ chức Hội Nhà báo của 3 địa phương, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và định hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới.
Tham dự đại hội có nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng Lê Huy Toàn khẳng định, đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội sau khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn đầu sau sáp nhập, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp xây dựng hội ngày càng vững mạnh.
Hiện Hội Nhà báo tỉnh có 450 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội. Những năm qua, đội ngũ người làm báo luôn phát huy bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời thực tiễn đời sống và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn sau sáp nhập, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mặc dù trải qua nhiều biến động, nhất là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và hợp nhất địa giới hành chính, Hội Nhà báo tỉnh vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới hoạt động, chăm lo quyền lợi hội viên, nâng cao chất lượng nghiệp vụ và đồng hành với các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề trọng tâm của báo chí trong giai đoạn mới.
Các tham luận tại đại hội tập trung vào những vấn đề trọng tâm của báo chí hiện đại như: phát triển báo chí đa phương tiện, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đạo đức người làm báo trong môi trường số, phát huy vai trò của đội ngũ phóng viên thường trú và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.
Phát biểu chỉ đạo, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, Đại hội lần thứ I là dấu mốc quan trọng của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những đóng góp của báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các mô hình hay, tạo sự đồng thuận xã hội và đồng hành với sự phát triển của tỉnh.
Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, việc mở rộng không gian tác nghiệp đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ người làm báo trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng.
Do đó, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đúng quy định, chăm lo đời sống hội viên và xây dựng môi trường nghề nghiệp đoàn kết, chuyên nghiệp.
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực để Hội Nhà báo cùng các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Phạm Triều ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên trong công tác tuyên truyền, phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội. Báo chí đã lan tỏa các giá trị tích cực, biểu dương người tốt, việc tốt, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế về chất lượng tác phẩm, hiệu quả lan tỏa và yêu cầu đổi mới hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số.
Đồng chí Phạm Triều đề nghị Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò của báo chí cách mạng, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng nghiệp vụ và giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để báo chí và Hội Nhà báo tỉnh phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò của báo chí cách mạng.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I xác định tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phát huy hiệu quả các giải báo chí và chương trình Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Báo chí, Điều lệ Hội và quy định đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các ấn phẩm và mở rộng phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội.
Đại hội cũng đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: 100% hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; hằng năm tổ chức từ 2 - 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; mỗi hội viên là phóng viên, biên tập viên có ít nhất một tác phẩm tham dự Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng và chương trình Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, đồng thời tích cực tham gia các giải báo chí Trung ương, bộ, ngành và khu vực.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng khóa I gồm 17 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên. Nhà báo Lê Huy Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh và Nhà báo Vũ Ngọc Tú giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.
Nghị quyết kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hội và các tác phẩm báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí Lâm Đồng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng Lê Huy Toàn trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội. Đồng chí khẳng định, Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và trình độ chuyên môn cao.
Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới và sáng tạo. Qua đó nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, phản ánh sinh động thực tiễn và góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng.