Đời sống Đại hội lần thứ I Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng: Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sau khi tổ chức Hội của ba địa phương Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông hợp nhất. Đại hội được hội viên kỳ vọng sẽ tạo động lực đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và đồng hành hiệu quả với người làm báo.

Nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh vào tháng 10/2025 (Ảnh: Nguyễn Luân)

Kỳ vọng một tổ chức Hội đổi mới, đồng hành cùng hội viên

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (diễn ra từ ngày 9 -10/7) có sự tham dự của gần 160 đại biểu, đại diện cho hơn 450 hội viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú và các chi hội trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Sau hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn và yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh báo chí đang chuyển đổi mạnh mẽ. Đó cũng là lý do nhiều hội viên kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tạo ra những chuyển biến mới trong phương thức hoạt động của Hội, phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo.

Nhà báo Lê Văn Đại, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Nhà báo Lê Văn Đại, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cho rằng, điều hội viên mong đợi không chỉ là một nhiệm kỳ mới, mà là những đổi mới thực chất trong hoạt động của Hội.

Ông Đại chia sẻ: "Tôi kỳ vọng Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng môi trường nghề nghiệp đoàn kết, chuyên nghiệp, thực sự đồng hành cùng hội viên. Hội cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tạo điều kiện để hội viên học hỏi, nâng cao trình độ và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại."

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời thông tin chính xác về các sự kiện quan trọng, nổi bật của tỉnh

Cùng chung kỳ vọng đó, nhiều hội viên mong muốn sau hợp nhất, Hội sẽ trở thành cầu nối gắn kết đội ngũ người làm báo trên địa bàn rộng lớn của tỉnh Lâm Đồng mới, tạo sự chia sẻ về kinh nghiệm, nghiệp vụ cũng như cơ hội hợp tác giữa các cơ quan báo chí.

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên (Ảnh: Quang Nhân)

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội của ba tỉnh trước khi hợp nhất đã duy trì tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới và phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Đồng hành cùng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ

Phóng viên, biên tập viên Hội Nhà báo Lâm Đồng dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Ảnh: Quang Nhân)

Một trong những vấn đề được nhiều hội viên quan tâm là năng lực thích ứng của đội ngũ người làm báo trước yêu cầu chuyển đổi số.

Theo Nhà báo Dương Xuân Hạnh, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, báo chí đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, tổ chức Hội cần tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Nhà báo Dương Xuân Hạnh, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Ông bày tỏ: "Tôi mong Hội tiếp tục duy trì và mở rộng các lớp bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, báo chí đa nền tảng và kỹ năng tác nghiệp số. Đây là những kiến thức rất cần thiết để người làm báo cập nhật xu hướng mới, nâng cao chất lượng tác phẩm và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn."

Không chỉ quan tâm đến chuyên môn, nhiều hội viên còn kỳ vọng Hội sẽ phát huy tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người làm báo.

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng có 3 tác phẩm đạt Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I (Ảnh: Thu Hà)

Theo nhà báo Nguyễn Văn Yên, Chi hội Nhà báo Phóng viên thường trú tại tỉnh Lâm Đồng, Hội cần tiếp tục là điểm tựa để hội viên yên tâm công tác, đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối, tập hợp và khuyến khích hội viên sáng tạo. "Tôi mong Hội tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; đồng thời tạo môi trường đoàn kết, khuyến khích người làm báo sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của báo chí cách mạng."

Những kỳ vọng đó cũng là những vấn đề trọng tâm được Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng xác định trong phương hướng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, việc hợp nhất không chỉ mở rộng quy mô tổ chức mà còn tạo điều kiện để phát huy thế mạnh của đội ngũ hội viên trên toàn tỉnh.

Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Chủ tịch HNB tỉnh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chia sẻ, hướng dẫn nghiệp vụ cho hội viên

Ông cho biết: "Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là nền tảng quan trọng để Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo; xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại."

Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng Hội Báo Xuân, Giải Báo chí tỉnh và các hoạt động nghiệp vụ; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng làm báo hiện đại, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; phát triển Đặc san Người làm báo và Trang thông tin điện tử Người làm báo Lâm Đồng theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó là mở rộng hoạt động đối ngoại, tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống hội viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

HNB Việt Nam chọn Lâm Đồng là nơi tổ chức Hội nghị toàn quốc với chủ đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ và công tác hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất (Ảnh: Nguyễn Luân)

Lãnh đạo Hội cũng nhìn nhận, nhiệm kỳ mới vẫn còn không ít khó khăn khi nguồn lực dành cho hoạt động nghiệp vụ, đào tạo còn hạn chế; đội ngũ cán bộ Văn phòng Hội còn mỏng, trong khi yêu cầu hoạt động ngày càng cao. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là động lực để Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tổ chức và chất lượng phục vụ hội viên.

Với tinh thần Đoàn kết – Trung thực – Đổi mới – Phát triển, cùng những kỳ vọng của hội viên và quyết tâm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mái nhà chung gắn kết đội ngũ người làm báo; là nơi khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.