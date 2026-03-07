Đại lộ Phạm Văn Đồng TP.HCM: Dự kiến mở rộng trục đường 12 làn xe vào năm 2026 Sau 13 năm vận hành, trục đại lộ huyết mạch kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM đang được nghiên cứu mở rộng nhằm giải tỏa áp lực giao thông ngày càng gia tăng.

Đại lộ Phạm Văn Đồng, một trong những tuyến đường nội đô đẹp và hiện đại nhất TP.HCM, đang đứng trước kế hoạch nâng cấp lớn. Sau hơn một thập kỷ đóng vai trò trục giao thông chiến lược, tuyến đường dự kiến sẽ được triển khai mở rộng thêm làn xe vào năm 2026 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và sự phát triển kinh tế khu vực phía Đông Bắc.

Trục giao thông chiến lược kết nối cửa ngõ Đông Bắc

Được khánh thành vào năm 2013, đại lộ Phạm Văn Đồng có tổng chiều dài gần 14 km với quy mô từ 6 đến 12 làn xe. Với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 495 triệu USD, đây là công trình hạ tầng trọng điểm giúp kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với các trục lộ quan trọng như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 và Quốc lộ 1K.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của toàn tuyến là cầu Bình Lợi. Với chiều dài hơn 1,1 km và kết cấu vòm Nielsen phức tạp, cây cầu không chỉ giải quyết bài toán vượt sông Sài Gòn mà còn tạo ra một biểu tượng kiến trúc mới cho thành phố. Công trình đã góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực mạnh mẽ cho các khu vực lân cận.

Đại lộ Phạm Văn Đồng với điểm nhấn là cây cầu Bình Lợi. Ảnh: Internet

Lịch sử hình thành và mô hình đầu tư BT

Dự án đại lộ Phạm Văn Đồng (trước đây là dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài) có lịch sử triển khai khá đặc biệt. Dù được Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 1997, nhưng phải đến tháng 6/2008, dự án mới chính thức khởi công dưới hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) với sự hợp tác của Tập đoàn GS Engineering & Construction từ Hàn Quốc.

Tuyến đường bắt đầu từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đi qua các khu vực Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, vượt sông Sài Gòn và kết thúc tại nút giao Linh Xuân, TP.HCM. Với chiều rộng lộ giới từ 30-60 m, dự án bao gồm 13 nút giao và nhiều hạng mục cầu lớn như Rạch Lăng, Gò Dưa và cầu cạn vượt Quốc lộ 13.

Sơ đồ hướng tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong quá trình thi công, dự án đã đối mặt với thách thức lớn về giải phóng mặt bằng khi ảnh hưởng đến gần 4.000 hộ dân và thu hồi hơn 60 ha đất. Những kinh nghiệm từ dự án này đã trở thành bài học thực tiễn quan trọng cho công tác quản lý đầu tư hạ tầng tại Việt Nam trong các giai đoạn sau.

Kế hoạch mở rộng và tầm nhìn phát triển đô thị

Kể từ khi thông xe toàn tuyến vào năm 2016, đại lộ Phạm Văn Đồng đã chứng minh vai trò không thể thay thế khi chia sẻ đến 40% lưu lượng phương tiện qua sông Sài Gòn thời điểm đó. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại khu vực phía Đông và các tỉnh lân cận như Bình Dương, áp lực giao thông lên tuyến đường này đang ngày một lớn.

Việc nghiên cứu mở rộng làn xe trong năm 2026 được xem là bước đi tất yếu để duy trì khả năng thông hành và ngăn chặn tình trạng ùn tắc trong tương lai. Tuyến đường không chỉ đơn thuần là công trình giao thông mà còn hình thành nên các hành lang phát triển kinh tế, dịch vụ sầm uất dọc hai bên trục lộ.

Những năm gần đây, lưu lượng phương tiện trên đường Phạm Văn Đồng tăng nhanh. Ảnh: Internet

Nhìn chung, sự nâng cấp của đại lộ Phạm Văn Đồng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của TP.HCM như một trung tâm kinh tế năng động, đồng thời hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hướng tâm, kết nối linh hoạt giữa trung tâm thành phố với các đô thị vệ tinh.

Cảnh báo: Thông tin về kế hoạch mở rộng và quy hoạch chi tiết có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các thông báo chính thức từ chính quyền TP.HCM để có dữ liệu chính xác nhất.