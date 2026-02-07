“Đại tiệc sắc màu” 3D Mapping dịp 50 năm thành phố mang tên Bác
Tối 1/7, trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật kết hợp trình chiếu công nghệ 3D Mapping với chủ đề “Đổi mới và Hội nhập”, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Sở Văn Hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trình diễn 3D Mapping phục vụ người dân miễn phí trong hai ngày ngày 1 và 2/7, bắt đầu từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ, nhằm ôn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của thành phố mang tên Bác bằng ngôn ngữ của ánh sáng và công nghệ, đồng thời giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập đến người dân, du khách trong và ngoài nước.
Chương trình trình diễn có tổng thời lượng 8 phút 20 giây, được chia thành 3 chương, tái hiện hành trình 50 năm hình thành, phát triển và vươn mình của TP Hồ Chí Minh. Đầu tiên là Hoài niệm tái hiện vẻ đẹp trường tồn của những công trình kiến trúc mang dấu ấn thời gian, những cột mốc đặt nền móng cho sự phát triển của thành phố và niềm tự hào về sức sáng tạo bền bỉ của con người qua nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới.
Tiếp theo đó là cất cánh khắc họa diện mạo một đô thị năng động với những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ những tuyến phố rực rỡ ánh đèn, nhịp sống sôi động không ngừng nghỉ đến những tòa nhà hiện đại vươn cao trên đường chân trời, chương trình tôn vinh tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và sức trẻ của các thế hệ đang góp phần đưa thành phố bứt phá, đánh dấu cột mốc 50 năm phát triển đầy tự hào.
Cuối cùng là lắng đọng là điểm nhấn giàu cảm xúc khi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong những hình ảnh quen thuộc như chiếc nón lá, chiếc xe đạp hay những cánh diều tuổi thơ. Những biểu tượng bình dị ấy được tái hiện trong không gian nghệ thuật hiện đại, khắc họa chiều sâu văn hóa, sự bình yên và nghĩa tình của người Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.
Khép lại chương trình là thông điệp về một thành phố đã trải qua 50 năm kiên cường, phát triển và hội nhập nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc, luôn trẻ trung, sáng tạo và không ngừng vươn tới tương lai.
Tại buổi trình diễn, người dân và du khách sẽ được mãn nhãn thưởng thức “đại tiệc sắc màu” với hàng triệu điểm sáng liên tục chuyển động theo nền nhạc trước UBND TP Hồ Chí Minh. Khác với những hình thức trình chiếu thông thường, 3D Mapping khai thác chính bề mặt kiến trúc để tạo nên chiều sâu không gian, mang lại trải nghiệm thị giác đa tầng và sống động. Mỗi hình ảnh không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn góp phần truyền tải câu chuyện, cảm xúc và bản sắc của Thành phố.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Năm mươi năm mang tên Bác là năm mươi năm Thành phố không ngừng chuyển mình mạnh mẽ. Từ những năm tháng đầu còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Thành phố đã từng bước vươn lên mạnh mẽ để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình; một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong từng công trình mới, từng nhịp cầu nối những bờ vui, từng khu đô thị hiện đại, từng trung tâm nghiên cứu, từng nhà máy, từng mái trường, bệnh viện... luôn hiện hữu tinh thần dám nghĩ, dám làm, nghĩa tình và nhân văn của người Thành phố Hồ Chí Minh.
"Đêm nay, bằng sự hòa quyện giữa nghệ thuật biểu diễn đương đại và công nghệ trình chiếu 3D Mapping, mặt tiền trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ trở thành một không gian nghệ thuật của ánh sáng và cảm xúc. Thông qua chương trình nghệ thuật này, TP Hồ Chí Minh mong muốn gửi tới nhân dân, bạn bè trong nước và du khách quốc tế thông điệp về một Thành phố mang tên Bác - luôn nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững; một thành phố trân trọng quá khứ, vững bước trong hiện tại và tự tin hướng tới tương lai”, ông Cường chia sẻ thêm.
Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình trình diễn ánh sáng 3D Mapping được đồng loạt diễn ra tại khu vực trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn), Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành), khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Đây đều là những điểm diễn quan trọng trong chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.