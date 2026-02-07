Tối 1/7, trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật kết hợp trình chiếu công nghệ 3D Mapping với chủ đề “Đổi mới và Hội nhập”, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Sở Văn Hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trình diễn 3D Mapping phục vụ người dân miễn phí trong hai ngày ngày 1 và 2/7, bắt đầu từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ, nhằm ôn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của thành phố mang tên Bác bằng ngôn ngữ của ánh sáng và công nghệ, đồng thời giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Chương trình trình diễn có tổng thời lượng 8 phút 20 giây, được chia thành 3 chương, tái hiện hành trình 50 năm hình thành, phát triển và vươn mình của TP Hồ Chí Minh. Đầu tiên là Hoài niệm tái hiện vẻ đẹp trường tồn của những công trình kiến trúc mang dấu ấn thời gian, những cột mốc đặt nền móng cho sự phát triển của thành phố và niềm tự hào về sức sáng tạo bền bỉ của con người qua nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới.

Toàn bộ không gian kiến trúc trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh biến thành một bức tranh sống động, tái hiện lại những vẻ đẹp văn hóa, những nét đẹp của mỹ thuật truyền thống Việt Nam đặc trưng của từng vùng miền. Đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa dòng chảy mỹ thuật di sản và tư duy thiết kế đương đại.

Tiếp theo đó là cất cánh khắc họa diện mạo một đô thị năng động với những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ những tuyến phố rực rỡ ánh đèn, nhịp sống sôi động không ngừng nghỉ đến những tòa nhà hiện đại vươn cao trên đường chân trời, chương trình tôn vinh tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và sức trẻ của các thế hệ đang góp phần đưa thành phố bứt phá, đánh dấu cột mốc 50 năm phát triển đầy tự hào.

Cuối cùng là lắng đọng là điểm nhấn giàu cảm xúc khi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong những hình ảnh quen thuộc như chiếc nón lá, chiếc xe đạp hay những cánh diều tuổi thơ. Những biểu tượng bình dị ấy được tái hiện trong không gian nghệ thuật hiện đại, khắc họa chiều sâu văn hóa, sự bình yên và nghĩa tình của người Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.

Khép lại chương trình là thông điệp về một thành phố đã trải qua 50 năm kiên cường, phát triển và hội nhập nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc, luôn trẻ trung, sáng tạo và không ngừng vươn tới tương lai.