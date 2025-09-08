Cục Tác chiến cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình và tham mưu đề xuất những chủ trương, giải pháp chiến lược, chủ động ngăn ngừa và xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, xứng đáng với vai trò, vị trí của đơn vị. Đó là yêu cầu của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7-9-1945 / 7-9-2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, tổ chức sáng 9-8.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi thư chúc mừng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Cục Tác chiến qua các thời kỳ…

Diễn văn do Trung tướng Nguyễn Huy Cảnh, Cục trưởng Cục Tác chiến trình bày tại buổi lễ đã ôn lại chặng đường vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tác chiến qua các thời kỳ đã vun đắp, khẳng định vị trí, vai trò, uy tín và tầm vóc của cơ quan tham mưu chiến lược trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về tổ chức tác chiến của Quân đội, Cục Tác chiến đã quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng Quân sự của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành tác chiến trên các mặt trận, giúp Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Mỗi chiến thắng của QĐND Việt Nam luôn có dấu ấn đậm nét của Cục Tác chiến về việc bày mưu, tính kế và chỉ đạo, điều hành tác chiến.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tác chiến tiếp tục hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng, nhất là nắm, dự báo, đánh giá tình hình, đề xuất chủ trương, giải pháp, sách lược xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh, giành thế chủ động chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", Cục Bản đồ được sáp nhập vào Cục Tác chiến, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc nâng cao năng lực tổng hợp về tác chiến, địa hình, bảo đảm thông tin chỉ huy chính xác và kịp thời cho toàn quân.

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tác chiến đã vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Cục Tác chiến vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Cục Tác chiến và Cục Bản đồ trước đây, Cục Tác chiến ngày nay, đã đạt được. Nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tham mưu, tác chiến, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Tác chiến cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, theo dõi, đánh giá, nắm chắc và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp, bảo đảm chủ động về chiến lược, nhạy bén, khôn khéo về sách lược, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, xứng đáng với vai trò, vị trí của Cục Tác chiến, như khẳng định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Cục Tác chiến là một trong những cơ quan quan trọng nhất của Bộ Tổng Tham mưu".

Bên cạnh đó, đơn vị cần tiếp tục đổi mới tư duy tác chiến, tập trung nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại, độc đáo, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị, phù hợp với điều kiện chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh không gian mạng và phi truyền thống, bảo đảm chủ động về chiến lược, nhạy bén, khôn khéo về sách lược, không để bị động bất ngờ, đủ khả năng giành thắng lợi trong mọi tình huống với mọi kẻ thù xâm lược. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu Cục Tác chiến tiếp tục tham mưu, đề xuất, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực tham mưu tác chiến tinh thông, làm chủ công nghệ, có nghiệp vụ chuyên sâu, bản đồ giỏi, đáp ứng bộ tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ tin tưởng Cục Tác chiến sẽ phát huy truyền thống anh hùng "Trung thành, mưu lược, sáng tạo, chủ động, đoàn kết, quyết thắng", không ngừng phấn đấu tiếp tục lập nên những chiến công, thành tích mới, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

