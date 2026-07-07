Quốc phòng - An ninh Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng Chiều 7/7, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 đã tham dự.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được triển khai chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; chủ động nắm, dự báo tình hình, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; hoàn thành, bàn giao 60 căn nhà cụm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; triển khai lực lượng hỗ trợ xây dựng trường nội trú ở biên giới; triển khai xây nhà cho gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Hiện các đơn vị đang tập trung triển khai diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2026; tập trung thực hiện hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”…

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, vùng biển, đảo của tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng nắm chắc tình hình trên toàn địa bàn, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. An ninh chính trị trên địa bàn được bảo đảm. Bộ CHQS tỉnh cũng đã phối hợp với Công an tỉnh xử lý tốt các điểm nóng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã báo cáo cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời báo cáo chi tiết những khó khăn lớn nhất đang đặt ra hiện nay đối với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ do địa bàn rộng và các vấn đề liên quan đến quản lý biên giới, quản lý đất quốc phòng, xây dựng trụ sở làm việc cho ban CHQS cấp xã, biên chế các đơn vị sau khi sắp xếp…

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu về vấn đề biên giới

Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung trọng tâm; đồng thời yêu cầu các thành viên đoàn công tác của Bộ Quốc phòng giải đáp, hướng dẫn, làm rõ những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực phụ trách.

Qua đó, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm để Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Thành viên đoàn công tác của Bộ Quốc phòng trả lời, giải đáp một số vấn đề cụ thể tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng quân sự nói riêng là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Quân khu 7 trong những thời điểm địa phương xảy ra thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất đã góp phần giúp tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân và duy trì các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị Bộ CHQS tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình quốc phòng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, cần rà soát lại các trụ sở dôi dư để cấp cho các ban CHQS cấp xã tận dụng làm trụ sở và phối hợp xử lý tốt các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề xuất các vấn đề cụ thể để Bộ Quốc phòng ủng hộ, hỗ trợ tạo thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Chỉ huy các phòng, ban thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức, chỉ đạo diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai sắp xếp tổ chức, biên chế chặt chẽ, đúng quy định; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng…

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ lệnh, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn.

Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện tác chiến các cấp; nắm chắc tình hình đơn vị, địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống; tổ chức tốt việc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp xã.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Lâm Đồng và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng trên địa bàn để giữ vững ổn định trên toàn địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới; phối hợp với các địa phương, đơn vị giải quyết tốt vấn đề đất quốc phòng. Tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Sẵn sàng lực lượng và phương tiện sẵn sàng công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Làm tốt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Đồng chí cũng lưu ý việc lựa chọn cán bộ kỹ lưỡng, tiếp tục sắp xếp tổ chức biên chế bảo đảm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…