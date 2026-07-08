Quốc phòng - An ninh Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc với Học viện Lục quân Sáng 8/7, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Học viện Lục quân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo Học viện Lục quân

Tại buổi làm việc, báo cáo của Ban Giám đốc Học viện Lục quân cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Học viện đã triển khai thi tốt nghiệp, chấm bảo vệ luận văn, tiểu luận tốt nghiệp cho học viên cuối khóa nghiêm túc; tổ chức chu đáo lễ tốt nghiệp và bảo đảm đầy đủ văn bằng, hồ sơ cho các đối tượng học viên tốt nghiệp ra trường; tiến hành tiếp nhận, kiểm tra chất lượng đầu vào, phổ biến công tác đầu khóa, tổ chức trang trọng Lễ khai giảng các khóa đào tạo học kỳ II năm học 2025 - 2026 và 2 khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Học viện đã tổ chức luyện tập, diễn tập cho các đối tượng học viên bảo đảm chất lượng; tổ chức thi, xét tuyển sinh sau đại học (đợt 1) năm 2026 chặt chẽ; triển khai toàn diện các hoạt động nghiên cứu khoa học; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề, đề tài, giáo trình, tài liệu; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22-7-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" và Chỉ thị số 76/CT-BQP về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, ngày 7/7 vừa qua, Học viện Lục quân đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất rất chu đáo, trang trọng, ý nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, động viên và trao đổi với học viên tại các lớp học

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Học viện cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đổi mới tư duy, vận dụng và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” trong chiến lược xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh, muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi, do đó Học viện cần xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, chuẩn hóa về học hàm, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm, mẫu mực về đạo đức, tác phong. Học viện quan tâm lựa chọn, thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm tốt từ các đơn vị về học viện bồi dưỡng, đào tạo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu. Học viện thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo bám sát với thực tiễn xây dựng tổ chức, biên chế, nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của quân đội ta trong giai đoạn mới; bảo đảm học viên ra trường thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Học viện Lục quân tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa các hoạt động của đơn vị lên môi trường số bảo đảm bí mật, an toàn, thuận tiện. Học viện nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên. Đi đôi với đó, đơn vị thực hiện tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, hậu cần - kỹ thuật, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Học viện Lục quân “cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại” trong thời kỳ mới.