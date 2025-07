Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; thăm, tặng quà 55 gia đình chính sách và người có công tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện kế hoạch của Ban Bí thư về việc thăm, tặng quà chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 20/7, đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã về thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đại diện các bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk…

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh và đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Toàn, 93 tuổi, trú phường Tân Lập và các thương binh, bệnh binh nặng; thân nhân gia đình liệt sĩ; đối tượng chính sách trên địa địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công, đối tượng chính sách, những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu của mình để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Đại tướng Phan Văn Giang thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết, trong những năm qua, song song với phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh luôn chú trọng tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, đối tượng xã hội trên địa bàn, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk (mới) có hơn 100 nghìn đối tượng người có công. Tính đến ngày 1/7/2025, toàn tỉnh đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 18.310 lượt người, với số tiền chi trả hơn 53,4 tỷ đồng/tháng.

Tỉnh quyết tâm hoàn thành toàn bộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 15/8/2025, trong đó riêng nhà người có công với cách mạng hoàn thành bàn giao trước ngày 20/7/2025.

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, trong đó quà của Chủ tịch nước tỉnh đã chuyển đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trước ngày 20/6/2025, theo yêu cầu của Bộ Nội vụ…

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu nổi bật của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm, nhất là việc nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ; thực hiện tốt chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đội quy tập K51 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp bám nắm địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì nghiêm chế độ trực chiến, trực ban, trực chỉ huy, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; gần dân, gắn bó với dân, chủ động đến với nhân dân; sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi có thiên tai, mưa lũ xảy ra; tích cực phối hợp các lực lượng chăm lo xây dựng thế quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ những khó khăn của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng khẩn trương trang bị thêm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk một số phương tiện, vật chất phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trao tặng tám quân nhân hiếm muộn, mỗi trường hợp 50 triệu đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ trao tặng, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk số tiền 150 tỷ đồng để xây dựng một ngôi trường tiểu học-trung học cơ sở nội trú cho trẻ em ở khu vực biên giới, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, chọn địa điểm, thiết kế, thi công trong thời gian sớm nhất để ngôi trường có thể đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trong chuyến thăm, tặng quà chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn công tác của Trung ương đã thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thăm và tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Cựu chính binh tỉnh, Đội quy tập K51 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 50 gia đình chính sách, người có công với cách mạng… với tổng số tiền 157 triệu đồng.