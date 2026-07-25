Chính trị Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách xã Nhân Cơ Chiều 25/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ (Lâm Đồng).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự (con trai Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hường, thờ cúng 2 liệt sĩ)

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Sự (con trai Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hường, đang thờ cúng 2 liệt sĩ) và gia đình ông Trương Văn Trường (bệnh binh 61%) cùng vợ là Nguyễn Thị Loan (thương binh 23%).

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi sức khỏe gia đình chính sách ở xã Nhân Cơ

Tới thăm các gia đình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ân cần gửi lời hỏi thăm sức khỏe, lời tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên và gửi lời tri ân tới bệnh binh Trương Văn Trường ở xã Nhân Cơ

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn người có công, gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời phát huy truyền thống cách mạng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cho người có công, gia đình chính sách để các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách luôn cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà tới gia đình thương binh Nguyễn Thị Loan

Dịp này, đồng chí Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng tặng quà tri ân người có công, gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ.

Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng gia đình chính sách ở xã Nhân Cơ

Đón nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo Trung ương và địa phương, người có công, gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ bày tỏ sự xúc động, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của các cấp đối với các gia đình chính sách. Đây là nguồn động viên to lớn để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống, học tập và lao động tốt.