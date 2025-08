Sáng 6-8, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Đỗ Đức Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1; các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương; chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Võ Nhai.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, dự đại hội có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh…

Xã Võ Nhai được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Lâu Thượng, Phú Thượng và thị trấn Đình Cả. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội của các xã trước sắp xếp, hợp nhất thành xã Võ Nhai có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực với những kết quả nổi bật, đó là: Thu cân đối ngân sách nhà nước 8,302 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng từ 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,23 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt đạt bình quân 97 triệu đồng; 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 1,83% trở lên…

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của xã Võ Nhai trưng bày phục vụ đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ là: Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã tăng bình quân từ 11%/năm trở lên; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm phấn đấu từ 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2030 gấp 1,5 lần so với năm 2025; phấn đấu đến năm 2026 xã Võ Nhai đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu trước năm 2030 xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.…

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Võ Nhai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từng là căn cứ địa an toàn khu của Trung ương. Xã Võ Nhai mới hôm nay là đơn vị hành chính ở vị trí trung tâm của huyện Võ Nhai cũ với quy mô dân số đông, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, địa thế liên kết vùng thuận lợi, giữ vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Đông Bắc tỉnh Thái Nguyên, có tiềm năng to lớn để phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh một cách toàn diện.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu dự đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn công tác của Trung ương, Đại tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân xã Võ Nhai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là, kinh tế của xã từng bước ổn định, tăng trưởng khá; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng; việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã sau sáp nhập bước đầu đi vào nền nếp, bảo đảm sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển của địa phương, Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, Đảng ủy xã Võ Nhai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương mới, chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, quyết sách chiến lược và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của xã Võ Nhai mới phù hợp với vị trí trung tâm, hạt nhân của vùng, trong đó xác định rõ các trục phát triển.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao hoa và quà của Đoàn công tác Trung ương chúc mừng đại hội.

Cùng với đó, chú trọng tái cơ cấu lao động, tăng cường đào tạo nghề, phát triển kỹ năng kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân; phấn đấu xây dựng Võ Nhai trở thành xã phát triển trong tốp đầu của tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký đại hội.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Đảng ủy xã Võ Nhai cần tập trung lãnh đạo, chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh đại hội.

Đồng thời, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Tập trung đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện. Tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, dẫn dắt, phục vụ nhân dân, xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch, thông minh, hiệu quả. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và toàn xã hội.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Võ Nhai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt và hứa hẹn tại đại hội.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Đại tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý, Đảng ủy xã Võ Nhai cần tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nâng cao năng lực phòng thủ dân sự; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm; phát huy sức mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với xây dựng các mô hình tự quản, tổ an ninh nhân dân, tuần tra bảo vệ, giữ gìn trật tự tại các thôn, bản. Chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, không để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, phức tạp về quốc phòng, an ninh, các vấn đề an ninh phi truyền thống ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, các đại biểu cùng Ban chấp hành Đảng bộ xã Võ Nhai nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, từ những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà đại hội đã xác định, Đảng ủy xã Võ Nhai cần cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện với thời gian, lộ trình cụ thể để chủ trương sớm đi vào cuộc sống, mục tiêu sớm trở thành hiện thực. Cùng với đó phải giữ vững môi trường chính trị ổn định, xã hội an toàn, lành mạnh; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tinh thần đối mới, sáng tạo trong toàn thể cán bộ và nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

