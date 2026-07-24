Dải xe máy điện VinFast 2026: Đa dạng phân khúc, công nghệ đổi pin linh hoạt VinFast tiếp tục mở rộng thị phần xe hai bánh bằng việc cho ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới thuộc dải sản phẩm 2026, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp với mức giá khởi điểm chỉ từ 12 triệu đồng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam, VinFast vừa bổ sung hàng loạt mẫu xe máy điện mới cho dải sản phẩm 2026. Các mẫu xe mới bao gồm VinFast Kinet, Kyo, Amio S2 và Flazz Max, phủ rộng từ phân khúc học sinh - sinh viên không cần bằng lái cho đến dòng xe ga thể thao cao cấp. Điểm nhấn lớn nhất trong đợt ra mắt này là ứng dụng công nghệ pin LFP an toàn, khả năng đổi pin linh hoạt tại trạm cùng mức chi phí sở hữu dễ tiếp cận.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dải xe máy điện VinFast 2026

Thông số VinFast Kinet VinFast Kyo VinFast Flazz Max VinFast Amio S2 Phân khúc Cao cấp Tầm trung Không cần bằng lái Phổ thông / Học sinh Công suất tối đa 5.200 W 3.000 W 1.500 W 800 W Vận tốc tối đa 90 km/h 70 km/h 49 km/h 25 km/h Dung lượng pin 1,5 kWh (Pin đôi) 1,5 kWh (Hỗ trợ pin phụ) 1,5 kWh 1,024 kWh Quãng đường tối đa 145 km/lần sạc 160 km/lần sạc 87 km/lần sạc 65 km/lần sạc Giá bán niêm yết Từ 40 triệu đồng Từ 30 triệu đồng Đang cập nhật 12 triệu đồng (gồm pin)

VinFast Kinet: Xe ga điện thể thao cao cấp sở hữu công suất 5.200 W

Đứng đầu dải sản phẩm mới là VinFast Kinet, mẫu xe nhắm tới khách hàng yêu thích phong cách thể thao, mạnh mẽ. Thiết kế của Kinet gây chú ý nhờ cụm đèn pha LED đôi sắc sảo, đường nét góc cạnh và giảm xóc lò xo đôi phía sau tích hợp bình dầu sơn màu vàng nổi bật.

Xe máy điện VinFast Kinet (Ảnh: VinFast).

Về công nghệ, VinFast Kinet trang bị màn hình TFT toàn phần có kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh và tích hợp định vị GPS giúp quản lý xe từ xa. Xe sở hữu sàn để chân phẳng rộng rãi và dung tích cốp lên đến 20 lít, mang lại sự tiện dụng tối đa trong sinh hoạt hằng ngày.

Sức mạnh của Kinet đến từ khối động cơ điện có công suất tối đa khoảng 5.200 W, giúp xe đạt vận tốc tối đa 90 km/h và tăng tốc 0–50 km/h trong chưa đầy 6 giây. Xe ứng dụng hệ thống 2 pin LFP 1,5 kWh chạy song song, cho quãng đường di chuyển lên tới 145 km/lần sạc ở điều kiện tiêu chuẩn. Bên cạnh cơ chế đổi pin nhanh tại trạm, xe hỗ trợ sạc tại nhà với thời gian 9 giờ cho bộ sạc tiêu chuẩn và chỉ 3,5 giờ khi dùng bộ sạc nhanh 1.000 W. Giá niêm yết của Kinet là 40 triệu đồng (chưa pin) và 49,9 triệu đồng (đã kèm pin).

VinFast Kyo: Phong cách tân cổ điển, tầm hoạt động tới 160 km

Ở phân khúc tầm trung, VinFast Kyo mang đến sự hòa trộn giữa nét cổ điển thanh lịch và các chi tiết hiện đại. Toàn bộ đèn chiếu sáng đều dùng công nghệ LED, đi kèm bảng đồng hồ TFT hiển thị đa thông tin có kết nối Bluetooth và định vị GPS chống trộm.

Xe máy điện VinFast Kyo (Ảnh: VinFast).

Trải nghiệm vận hành của Kyo được hỗ trợ bởi phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau lò xo đôi cùng hệ thống phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Dung tích cốp đạt 21 lít kết hợp sàn để chân phẳng giúp tối ưu không gian chứa đồ.

Khối động cơ điện Inhub công suất tối đa 3.000 W cho phép Kyo đạt tốc độ 70 km/h. Với viên pin LFP 1,5 kWh mặc định và khả năng lắp thêm pin phụ, quãng đường di chuyển tối đa của xe có thể đạt tới 160 km/lần sạc. Thời gian sạc đầy tại nhà đạt khoảng 4,5 giờ. Mức giá niêm yết dành cho VinFast Kyo là 30 triệu đồng (chưa pin) và 35 triệu đồng (kèm 1 pin).

VinFast Amio S2: Giải pháp di chuyển đô thị giá 12 triệu đồng

Hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và người chưa có bằng lái, VinFast Amio S2 ra mắt với mức giá 12 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT, pin và bộ sạc. Xe sở hữu thân hình nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung cùng hệ thống chiếu sáng LED và đồng hồ kỹ thuật số.

Xe máy điện VinFast Amio S2 (Ảnh: VinFast).

Đáng chú ý, Amio S2 đạt chuẩn chống nước IP67, cho phép chịu ngập nước ở độ sâu 0,5 m trong 30 phút, rất phù hợp với hạ tầng giao thông đô thị Việt Nam. Xe sử dụng động cơ 800 W, tốc độ giới hạn ở mức 25 km/h để đảm bảo an toàn. Khối pin LFP 1,024 kWh giúp xe đi được quãng đường khoảng 65 km/lần sạc, thời gian sạc đầy mất khoảng 6 giờ.

VinFast Flazz Max: Xe điện cá tính không cần bằng lái

Cũng nằm trong nhóm xe không yêu cầu bằng lái nhưng VinFast Flazz Max lại sở hữu thiết kế đậm chất thể thao và cá tính hơn. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, vành đúc đi kèm lốp không săm và phanh cơ cho cả hai bánh.

Xe máy điện VinFast Flazz Max (Ảnh: VinFast).

Động cơ điện trên Flazz Max có công suất 1.500 W, mang lại tốc độ tối đa 49 km/h, giúp việc di chuyển trong phố linh hoạt hơn. Trang bị pin LFP 1,5 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 87 km sau mỗi lần sạc đầy (thời gian sạc khoảng 8 giờ) hoặc người dùng có thể lựa chọn giải pháp đổi pin nhanh tại hệ thống trạm đổi pin của hãng.

Việc đồng loạt ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới thuộc dải sản phẩm 2026 không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái xe điện của VinFast mà còn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam thêm nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển xanh, an toàn và kinh tế.